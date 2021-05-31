Остеопороз: 5 продуктов для укрепления костей и суставов!

Ваши кости и суставы будут крепкими в любом возрасте!

Измерение плотности кости говорит о том, насколько крепкая костная ткань. Высокая плотность кости обычно показывает, что у вас сильные и здоровые кости.

После 35 лет, костная ткань разрушается быстрее, чем ее восстанавливается. Это означает, что кости имеют тенденцию терять ткани, в результате плотность костей уменьшается. И тогда остеопороз становится проблемой. И женщины имеют намного больший риск, чем мужчины.

Продукты, богатые кальцием, магнием, а также витамином D, необходимы для развития и поддержания крепких костей.

Вот список продуктов для здоровых и крепких костей. По словам диетологов, с помощью простых изменений в питании, вы сможете предотвратить травмы, ослабление костей и остеопороз.

1.Шпинат для укрепления костей

Шпинат богат клетчаткой, железом и витамином А. А также содержит около 250 мг кальция на стакан вареного шпината. Порция сырого шпината, около 2 чашек, обеспечивает 290 мкг витамина К, питательного вещества, которое играет важную роль в формировании сильных костей.

Люди с остеопорозом, как правило, имеют низкие уровни витамина К. Институт медицины рекомендует употреблять женщинам 90 мкг. Особенно если есть риск остеопороза, то стоит добавлять шпинат в ежедневный рацион питания. В результате вы сможете избежать серьезных проблем.

2.Мангольд

Этот вкусный овощ идеально подходит для салатов и смузи. Он богат кальцием и придает особый вкус блюдам.

3.Апельсин

Он богат энергией, помогает предотвратить простуду, а также имеет большое количество витамина С (в 2 раза больше чем у лимона). В результате помогает устранению жиров, снижает уровень холестерина, ускоряет обновление клеток, заживляет раны и десна, очищает кровеносные сосуды, укрепляет кости и зубы.

4.Орехи и семена

Миндаль, бразильские орехи, семена подсолнечника, кунжут и семена льна, укрепляют кости, так как содержат большое количество кальция и магния.

5.Листовые овощи

Молочные продукты не являются идеальными для здоровья костей пищи, так как после пастеризации, они негативно влияют на кости и суставы. Овощи с темно-зелеными листьями защищают и укрепляют кости, повышая рН крови, а также обеспечивают витамин К и витамин С. Они являются хорошими источниками растительных каротинов, которые обеспечивают потребности организма в витамине А.

А также они богаты фолиевой кислоты, которая очень полезна для здоровья в целом. Трудно представить пищу, более полезную для здоровья костей, чем капуста.