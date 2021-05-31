 

Компания Rolls-Royce выпустила кабриолет стоимостью 30 млн долларов

31.05.2021, 11:54, Новости дня
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Премиальная марка Rolls-Royce объявила о выходе роскошной модели кабриолета Rolls-Royce Boat Tail.

На осуществление проекта понадобилось порядка четырех лет. Вместе с тем автомобиль выполнен на новой архитектуре Architecture of Luxury. Под капотом кабриолета установлен 6,75-литровый бензиновый двигатель с турбинами, однако его мощность пока удерживается в тайне. В передней части кузова установлены деревянные откидные створки, придающие роскошную внешность автомобилю.

Кроме того, производитель пока не называет стоимость кабриолета Rolls-Royce Boat Tail, однако инсайдеры указывают, что заказать роскошную модель можно по цене от 30 миллионов долларов, что делает транспортное средство рекордно дорогим на фоне остальных выпущенных машин.



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