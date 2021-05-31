 

Бренд Haval запустил продажи внедорожника Chitu

31.05.2021, 11:54, Новости дня
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Буквально несколько дней назад приступили к продажам нового китайского внедорожника Haval Chitu.

Данный автомобиль выполнен на фирменной платформе Lemon, которая также применяется для паркетника Jolion, имеющего аналогичные габариты. Распознать автомобиль не составит труда по уникальной формы передней части кузова, а также головной оптике, бамперам и другим элементам.

На данный момент указано, что автомобиль получил 1,5-литровые турбированные агрегаты, которые выдают 150 и 184 л.с. мощности соответственно. В разных комплектациях предусмотрели 6-7-ступенчатые трансмиссии. Независимо от выбранной модификации, новый внедорожник Haval Chitu продается исключительно с передним приводом. Цена автомобиля составляет от 110 тысяч юаней.  



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