Россия будет защищать Беларусь в случае экономических санкций ЕС – МИД РФ

27 мая в совместном заявлении страны “Большой семерки”, а также высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель осудили задержание властями Беларуси оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги, во время которого был принудительно посажен самолет авиакомпании Ryanair. G7 и Боррель потребовали “немедленного и безоговорочного освобождения” Протасевича, а также всех других журналистов и политзаключенных, удерживаемых в Беларуси, пригрозив введением дополнительных санкций.

По словам Биричевского, то что “придумывают западники” против Минска – “вызывает абсолютно негативные эмоции”. Представитель МИД РФ отметил, что Россия будет защищать “партнера Беларусь” и помогать своим союзникам.

По мнению Биричевского, “делать поспешные заявления” неуместно, сначала “надо провести расследование того, что произошло, а потом думать над тем, как на это реагировать”.

В Москве не исключили возможность ответа в случае введения ЕС санкций против Минска, затрагивающих транзит российского газа.

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению считающего себя президентом Беларуси Александром Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и россиянку Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

26 мая 2021 года Украина прекратила авиасообщение с Беларусью, а 28 мая запретила белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает вероятной причастность России к принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси. “Трудно поверить, что режим в Минске может сделать что-то подобное без какой-либо координации с Россией”, – отмечал Столтенберг в комментарии телеканалу Sky News.

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