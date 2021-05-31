Власти Китая разрешили семьям своих граждан заводить трех детей

Такое решение принято в рамках “активного реагирования на старение населения” страны.

Члены политбюро обсуждали дальнейшую оптимизацию политики в области деторождения с целью обеспечить страну человеческими ресурсами.

Население Китая намерены поддержать в вопросе деторождения, как именно – агентство не уточнило.

Reuters отмечает, что в 2016 году Китай отказался от многолетней политики “одна семья – один ребенок” и разрешил иметь по двое детей, но эта мера не привела к устойчивому росту рождаемости из-за высокой стоимости воспитания детей в городах.

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