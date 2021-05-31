 

Власти Китая разрешили семьям своих граждан заводить трех детей

31.05.2021, 11:46, Новости дня
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Такое решение принято в рамках “активного реагирования на старение населения” страны.

Члены политбюро обсуждали дальнейшую оптимизацию политики в области деторождения с целью обеспечить страну человеческими ресурсами.

Население Китая намерены поддержать в вопросе деторождения, как именно – агентство не уточнило.

Reuters отмечает, что в 2016 году Китай отказался от многолетней политики “одна семья – один ребенок” и разрешил иметь по двое детей, но эта мера не привела к устойчивому росту рождаемости из-за высокой стоимости воспитания детей в городах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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