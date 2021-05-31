“Жду нашу коллабу”. Представитель Швейцарии на “Евровидении 2021” рассказал о знакомстве с солисткой Go-A

“Какая прекрасная встреча! Это только начало и я жду нашу коллабу! Спасибо за то, что ты так любезна! Люблю тебя”, – адресовал он Павленко сообщение.

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Публикация от Gjon’s tears (@gjon.s_tears)

Контекст:

22 мая в Роттердаме (Нидерланды) состоялся финал международного песенного конкурса “Евровидение 2021”, в котором приняли участие представители 26 стран.

Gjon’s Tears из Швейцарии с песней Tout l’Univers занял третье место, а Go-A с композицией Shum – пятое. Победителем “Евровидения 2021” стала группа Måneskin из Италии.

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