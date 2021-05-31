Комаровский: Степанов был лучшим министром здравоохранения из последних

“Это был лучший министр из последних… Знаете, Дмитрий Ильич, отдавая должное вашему умению разбираться в людях, я тем не менее с грустью воспринимаю ситуацию, когда вы не хотите довериться хотя бы вашим друзьям. Если три человека, которых вы любите и уважаете, например, Комаровский, [врач-инфекционист, доктор медицинских наук Ольга] Голубовская и [кардиохирург, гендиректор Института сердца Борис] Тодуров, говорят: “Дим, не дави”… Степанов был первым министром за время существования самостійної Украины – первый и единственный, – который говорил, что нам [выделили] мало денег [на систему здравоохранения]. Все остальные говорили: “Спасибо большое, что вы нам это дали”, – отметил Комаровский.

Он сказал, что для медицинского сообщества Степанов “был понятен, прогнозируемый и очевиден больше, чем все предыдущие министры”.

Гордон ему возразил и сказал, что считает Степанова “негодяем” и “ненавидит его”.

“Но при всей моей ненависти к Степанову, к этому негодяю, как я считаю, и мнение уважаемой Ольги Голубовской, и ваше мнение, и мнение Бориса Тодурова сайт “ГОРДОН” регулярно публиковал… Теперь о том, что у меня наболело по поводу Степанова. Несколько депутатов от “Слуги народа” лично мне говорили, сколько денег он им предлагал за то, чтобы они не поддерживали его снятие с поста министра. А одному человеку он предложил миллион долларов! Несчастный министр!” – сказал журналист.

Комаровский спросил, а написали ли эти депутаты заявление в правоохранительные органы.

“Я же этого всего не знаю, это вы знаете… Я считаю, что это то, что убивает веру в нашу страну. Это убивает страну. Оказывается, какому-то депутату предложили миллион долларов, министр Степанов предложил лично, и этот депутат на ухо шепчет Гордону вместо того, чтобы пойти в прокуратуру? Или ему предложили миллион долларов, а он сказал: “Неси”?” – возмутился доктор.

Гордон высказал мнение, что депутаты из пропрезидентской фракции просто не хотят “выносить сор из избы”.

“Это и есть главный бандитизм! Какое “не выносить сор”? Когда в стране такие вещи происходят, это надо доказывать и сажать в тюрьму”, – сказал Комаровский.

Гордон продолжил высказывать претензии к Степанову. Журналист сказал, что министр провалил вакцинацию от коронавируса в стране, и возмутился, что он не информировал о стоимости завезенных в Украине вакцин.

“Я пытаюсь сделать так, чтобы министр здравоохранения не решал вообще никаких экономических вопросов. Это вообще не его компетенция. А кто создает модель? Не он точно. Я могу оценивать деятельность министра исключительно из практических, врачебных действий. Куча вещей, которые были убиты при [и.о. министра здравоохранения Украины в 2016–2019 годах Уляне] Супрун, были возрождены, воссозданы при Степанове. Медицинское сообщество это оценило”, – отметил Комаровский, подчеркнув, что, по его мнению, во многих провалах виноват “не конкретный человек, а ужасная, мерзкая система”.

Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале “Дмитрий Гордон”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Степанова назначили главой Минздрава Украины 30 марта 2020 года, в начале пандемии коронавируса. В Верховной Раде несколько раз инициировали сбор подписей за его увольнение.

14 мая 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Раду представление об отставке министра здравоохранения. Перед этим, по данным СМИ, уйти в отставку самостоятельно Степанову предложил президент Украины Владимир Зеленский, но министр, как писало издание НВ, не согласился и “бегал по правительственному кварталу”, пытаясь найти союзников, чтобы удержаться на должности.

Основной причиной отставки Шмыгаль называл неудовлетворительные темпы вакцинации от коронавируса, а также ситуацию с поставками вакцин. По его словам, 2,3 млн доз вакцин от COVID-19, которые на тот момент получила Украина, “сложно назвать эффективной работой министра здравоохранения”.

Зеленский рассказал, что Шмыгаль “больше не смог работать с министром здравоохранения”, поскольку у них произошло “осложнение отношений”. Президент сказал, что знает его причины, но не стал публично их называть, отметив, что в конфликте “был полностью на стороне премьер-министра”.

18 мая Рада проголосовала за увольнение Степанова. Перед этим он обнародовал видеообращение, в котором заявил, что намерен завершить начатые им реформы в сфере здравоохранения и защитить медсистему от “подковерных игр”.

20 мая парламент проголосовал за назначение министром здравоохранения заместителя Степанова Виктора Ляшко.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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