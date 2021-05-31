 

Сидоренко: В Украине тестирование на COVID-19 по приезду из-за границы до сих пор было наказанием для зарубежных стран, а не противоэпидемической мерой

31.05.2021, 11:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый глава Минздрава Виктор Ляшко: “Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест”.

Так. Стоп. То есть тестирование по приезду из-за границы – это до сих пор было наказанием для зарубежных стран, а не противоэпидемической мерой?

И поэтому мы отменяем тесты не по уровню заражений в другой стране, а просто исходя из того, требуют ли они тесты от наших туристов?! Серьезно?

Не, он совершенно не изменился с прошлого года, когда карантином “внушал чувство тревоги в обществе”.

Источник: Сергей Сидоренко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.10 / На Apple подали в суд «из-за пиратского контента»

02.10 / Возле Центрального железнодорожного вокзала Киева произошла стрельба

25.09 / Cadillac презентовала кроссовер Euro-spec XT4

23.09 / Путин рассказал об «эффекте эскимо» у гиперзвукового блока «Авангард»

20.12 / Французский политик пригрозил Британии войной

10.02 / Москвичей предупредили о снеге, метели и сильном ветре

15.07 / Кабмин Украины утвердил стоимость операций по трансплантации

26.02 / Баканов о фигурантах новых санкций: Вместо того, чтобы защищать свою страну, они оказались на стороне агрессора

15.08 / Угрозы, оскорбления и побои — водители автобусов во Франции привыкли быть жертвами безнаказанного насилия

25.09 / Расписавшийся на стене Рейхстага участник ВОВ умер во Владимире

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика