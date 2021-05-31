Сидоренко: В Украине тестирование на COVID-19 по приезду из-за границы до сих пор было наказанием для зарубежных стран, а не противоэпидемической мерой

Новый глава Минздрава Виктор Ляшко: “Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест”.

Так. Стоп. То есть тестирование по приезду из-за границы – это до сих пор было наказанием для зарубежных стран, а не противоэпидемической мерой?

И поэтому мы отменяем тесты не по уровню заражений в другой стране, а просто исходя из того, требуют ли они тесты от наших туристов?! Серьезно?

Не, он совершенно не изменился с прошлого года, когда карантином “внушал чувство тревоги в обществе”.

Источник: Сергей Сидоренко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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