Сидоренко: В Украине тестирование на COVID-19 по приезду из-за границы до сих пор было наказанием для зарубежных стран, а не противоэпидемической мерой
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Новый глава Минздрава Виктор Ляшко: “Турция освободила украинцев от необходимости показывать результаты ПЦР-теста при пересечении границы. Поэтому мы делаем зеркальный ответ, и те, кто возвращается из Турции, также будут освобождены от необходимости показывать ПЦР-тест”.
Так. Стоп. То есть тестирование по приезду из-за границы – это до сих пор было наказанием для зарубежных стран, а не противоэпидемической мерой?
И поэтому мы отменяем тесты не по уровню заражений в другой стране, а просто исходя из того, требуют ли они тесты от наших туристов?! Серьезно?
Не, он совершенно не изменился с прошлого года, когда карантином “внушал чувство тревоги в обществе”.
Источник: Сергей Сидоренко / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
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