Мнение: Почему фрилансеры сидят без работы

В России в последние несколько лет фриланс массово рванул из интернета в то пространство, которое пенсионеры называют «реальной жизнью». Когда мне нужен был сантехник в 2011 году, я звонил знакомому прорабу, чтобы он кого-нибудь порекомендовал. Когда мне нужен сантехник сейчас, я захожу на сайт фрилансеров, за три минуты размещаю там заказ и выбираю исполнителя с лучшим рейтингом.

Раньше у нас из таких сайтов были только Фриланс.Ру и аналоги — с дикими совершенно условиями работы, которые раздражали даже меня, клиента, не говоря уже о самих фрилансерах. Работали там преимущественно программисты, дизайнеры, переводчики и прочие «онлайновые» специалисты. Теперь у нас есть Профи.ру, Юду, Яндекс.Услуги, Воркзилла и ещё несколько по-настоящему крупных сайтов, на которых можно найти кого угодно. Ремонт принтеров, мебель на заказ, выгул собаки — теперь всё это там.

Тем не менее у многих фрилансеров ничего не получается. Пострадав месяц-другой, иногда полгода, они уходят из фриланса, чтобы устроиться работать «на дядю». Зарплата у дяди поменьше, рабочий день подлиннее, зато дядя стабильно обеспечивает заказами.

Причина провала обычно заключается или в слабой деловой этике мастеров, или в неумении планировать свою работу хотя бы на год вперёд.

Вот типичный сценарий неудачи.

В первый раз заглянув на условный Профи.Ру, фрилансер пышет энтузиазмом. Он набирает кучу заказов, не обращая внимания ни на сложность работы, ни на размер гонорара. Легче всего хапнуть себе заказы, которые долго висят, и за которые никто не хочет браться. Очевидно, такие заказы висят без внимания других мастеров не случайно: это заказы или хлопотные, или слишком низкооплачиваемые.

Дальше фрилансер бьётся головой в одну из двух стенок. Или он видит, что заработал очень мало денег, после чего принимает решение уйти с сайта, зачастую бросив набранные заказы на произвол судьбы. Или фрилансер сталкивается с другой бедой — набрав заказов на 16 часов в сутки, он не может с ними справиться и начинает косячить: срывает сроки, снижает качество, перестаёт брать трубку при звонках клиентов. Клиенты, понятно, разбегаются от такого работника, после чего фрилансеру также приходится уходить с сайта.

Ловушка тут в том, что нормальные деньги приносят только постоянные клиенты. Чтобы клиенты стали постоянными, нужно соблюдать деловую этику — выполнять работу качественно и в срок, не пытаться надуть на мелочах, не приходить к клиенту с похмелья, не исчезать с концами после получения денег.

У большей части фрилансеров с этим огромные проблемы. Если за качеством работники всё же стараются следить, а трезвость становится последние годы нормой жизни, то сроки у более-менее крупных заказов фрилансеры сдвигают почти всегда, причём не по объективным причинам, а из-за своей собственной беспечности. Сорвав дедлайн, фрилансеры часто «исчезают», то есть перестают выходить на связь. Клиенту приходится настойчиво дёргать их, названивая по телефону, иногда несколько дней подряд.

Такое вот «исчезновение» — уже окончательный приговор, нормальные клиенты исчезновений не прощают. Фрилансера, позволяющего себе «исчезать», нанимать его будут только от отчаяния. В его клиентской базе останутся только жлобы и неадекваты: невыгодный и неприятный в общении контингент.

Если бы я разрабатывал программу предмета «деловая этика» для школ, я бы посвятил феномену «исчезновения» целую учебную четверть. Вам нужно доставить заказанный шкаф завтра, а вы до сих пор не сообщили клиенту, во сколько конкретно вас ждать? Очень плохо, вы портите чужой график и вызываете справедливое возмущение. Дедлайн закончился вчера, но вы не позвонили клиенту, не извинились и не сообщили о сдвиге срока? Вы раздолбай. На новые заказы особо не рассчитывайте. Дедлайн закончился вчера, клиент вам звонит, а вы не берёте трубку, так как не знаете, что ему сказать? Вы преступник. Забудьте про самостоятельную работу — устраивайтесь «к дяде», чтобы он стоял за вашей спиной с кнутом в руке.

Накосячить и спрятаться — одна из худших привычек, что-то на уровне «прийти пьяным и украсть калькулятор». Огромная проблема хронически безденежных людей в том, что они не связывают свою привычку исчезать со своими финансовыми трудностями. По их мнению, исчезнуть, а через неделю появиться и делать вид, будто всё в порядке — это нормально. В реальности такой прокол готова простить только добрая бабушка своему любимому пирожку. Посторонние люди после первого же инцидента поставят любителя исчезать в самый конец очереди своих потенциальных деловых партнёров.

Нормальная стратегия заработка на сайтах для фриланса примерно такая.

1. Набираете заказы на 8 часов в день. На цену особого внимания не обращаете, однако берётесь только за то, что реально сможете выполнить.

2. Перед выполнением заказа прямо на сайте проговариваете с клиентом детали задания. Уточнять всё голосом большинству людей комфортнее, однако шансы что-нибудь упустить при этом возрастают драматически. Клиент думает, будто вы назвали цену за упаковку хвосторезов, а вы назвали цену за один хвосторез. И давайте, доказывайте клиенту, что две недели назад в телефонном разговоре вы произнесли слово «упаковка».

3. Все заказы нужно делать не только качественно, но и в срок. Если срок срывается, обязательно нужно позвонить клиенту заранее, как минимум за пару дней, и сообщить о переносе срока. В российской деловой культуре такой перенос воспримут без радости, но и без раздражения.

4. Если вы уже загружены на 8 часов в день, и тут поступает новый крупный заказ, повышайте цены. Если вы уже загружены на 12 часов в день, отказывайтесь от новых заказов полностью. Важный момент: когда вы отказываетесь от заказа, клиент часто просит кого-нибудь порекомендовать. Тут надо проявлять большую осмотрительность. Как правило, без работы сидят люди, с которыми что-то не так. Когда ваш товарищ сорвёт клиенту сроки или ещё как-нибудь накосячит, клиент разочаруется не только в нём, но и в вас.

Давайте рассмотрим, к примеру, репетиторов.

Допустим, студент собирается учить школьников китайскому языку. Первое, что ему надо сделать — поставить низкую ставку, чтобы сформировать клиентскую базу. Допустим, 600 рублей в час. Когда клиентская база набрана, следующим клиентам надо называть уже стоимость в 800 рублей в час. Если при этом загрузка останется высокой, старым клиентам также можно повысить цену — часть клиентов отвалится, и рабочие часы освободятся. Если студент нормально преподаёт, через год-другой его ставка поднимется в два-три раза и достигнет уровня равновесия, когда приток новых клиентов будет как раз достаточным, чтобы закрывать естественную убыль старых.

Вместо подведения итога замечу, что большая часть банкротств имеет своей причиной не голод, а переедание. Затишье на рынке пережить обычно можно, к этому предприниматели готовы. Бурный рост, когда клиентов внезапно становится так много, что жадность заставляет брать кредиты на расширение бизнеса, часто заканчивается катастрофой.