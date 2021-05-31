В Грузии заявили о «политической капитуляции» партии Саакашвили

Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сообщил о «политической капитуляции» оппозиционного «Единого национального движения» экс-президента Михаила Саакашвили, которое накануне объявило о решении войти в парламент, прервав длившийся семь месяцев бойкот. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Это окончательное оформление их поражения. Они саботировали легитимно избранный парламент, но отступили, объявив политическую капитуляцию. Правда – на стороне властей, а это значит, что любая попытка радикальной оппозиции противостоять демократической системе обречена на провал», – сказал Кобахидзе.

По его словам, у радикальной оппозиции «нет никакого ресурса внести позитив в функционирование демократической системы в Грузии».

При этом он подверг критике «националов» за отказ подписать апрельский документ председателя Евросовета Шарля Мишеля о преодолении политического кризиса в Грузии. «Они не уважают ни государственные институты, ни международных партнеров», – сказал лидер правящей партии.

В парламенте Грузии 150 мандатов. На выборах в октябре восемь оппозиционных партий получили 60 из них и, назвав голосование «сфальсифицированным», бойкотировали парламент, но под давлением международного сообщества в итоге стали по очереди разбирать мандаты. 30 мая политсовет крупнейшей оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение» (ЕНД), основанной бывшим президентом Михаилом Саакашвили, принял решение прекратить бойкот парламента, длившийся семь месяцев.