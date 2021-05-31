 

Обвиняемый в стрельбе в Екатеринбурге не смог пояснить причину задержания

31.05.2021, 11:34, Новости дня
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Следственный комитет предъявил обвинение жителю Екатеринбурга, открывшему стрельбу, в результате которой пострадали ребенок и сотрудник Росгвардии. При этом сам обвиняемый пояснить на допросе, за что задержан.

На вопрос следователя, может ли он пояснить, в связи с чем задержан, мужчина ответила: «Не поясню». Вместе с тем, отвечая на уточняющие вопросы следователя, он сказал, что стрелял с балкона, передает ТАСС.

По данным СК, в момент стрельбы мужчина был сильно пьян.На допросе мужчина сказал, что помнит, как брал в руки оружие.

Тем временем СК предъявил мужчине обвинение. «Следственными органам СК по Свердловской области 48-летнему жителю города Екатеринбурга предъявлено обвинение в покушении на убийство двух или более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В СК сообщили, что сегодня судом по ходатайству следователя СК будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения. Как сказал источник в правоохранительных органах, следствие ходатайствует об аресте.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о проведенных следственных действиях. «Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», – сообщили в ведомстве.

Накануне в Екатеринбурге мужчина открыл со своего балкона стрельбу по прохожим из охотничьего карабина. В результате пострадали девочка и сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место происшествия. Стрелявший оказался бывшим инспектором ППС, он задержан. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь правоохранителя. По словам соседки открывшего стрельбу, мужчина якобы служил в Чечне, после чего у него «поехала крыша». Она также утверждает, что стрелявший ранее уже совершил убийство. Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девочку прооперировали. Пострадавшего сотрудника Росгвардии отпустили из больницы домой. СК потребовал арестовать устроившего стрельбу в Екатеринбурге.



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