Скандалы: Инвестиции ушли в офшоры

Раскрыта финансовая пирамида — инвестиционная компания QBF, владельцы которой похитили около 5–7 млрд руб.

Как стало известно “Ъ”, в Москве арестованы топ-менеджер и юрист крупной финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской инвестиционной компании QBF. Получаемые деньги предполагаемые мошенники переводили в офшоры, предоставляя клиентам липовые отчеты о том, что их вложения инвестированы в серьезные финансовые портфели. По предварительным подсчетам следствия, речь может идти о хищении порядка 5–7 млрд руб. Как полагают правоохранители, часть этих денег руководство QBF могло легализовать через девелоперские проекты, среди которых, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья.

Тверской райсуд Москвы заключил под стражу 30-летнего соучредителя ООО QBF, ранее возглавлявшего кипрский филиал компании Зелимхана Мунаева и 47-летнего юриста этой структуры Евгению Россиеву. Оба являются фигурантами возбужденного в апреле 2021 года следственным департаментом МВД уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Расследованием противоправной деятельности представителей QBF силовики, по данным “Ъ”, занимались более года. На прошлой неделе в рамках расследования сотрудники ГУЭБиПК МВД совместно с коллегами УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве и столичного УФСБ при поддержке спецназа провели более 30 обысков в Москве и Санкт-Петербурге. В рамках этих мероприятий были задержаны господа Мунаев и Россиева. Первый проживает на улице Николаева, недалеко от Дома правительства.

Когда к нему нагрянули силовики, он забаррикадировался у себя в квартире и три часа отказывался открывать. Сдался он лишь после того, как спецназовцы начали вскрывать дверь с помощью ломов и кувалд.

Забавно, что в этот момент возникли проблемы другого характера. Теперь уже решивший сдаться Зелимхан Мунаев сам не смог открыть полуразбитую металлическую дверь изнутри — заклинило противосъемные штыри. В итоге дверь пришлось окончательно доломать.

С госпожой Россиевой, проживающей на улице Удальцова, у правоохранителей проблем не возникло. После этого следственно-оперативная группа отправилась в головной офис QBF, занимающий несколько этажей в комплексе «Город столиц» в «Москва-Сити» (Пресненская набережная, 8, строение 1). Там были изъяты документация и электронные носители информации. Помимо прочего сыщики обнаружили и памятки для менеджеров, в которых говорилось, как вести себя в случае визита правоохранительных органов. Отметим, что по этому же адресу на Пресненской набережной зарегистрированы и ряд компаний под единой аббревиатурой QBF, которые также фигурируют в материалах расследования.

Параллельно с этим в Санкт-Петербурге оперативники задержали директора филиальной сети компании QBF Владимира Пахомова. Ему уже предъявили обвинение в мошенничестве, но ходатайствовать о его аресте следствие не стало.

Как установили сотрудники ГУЭБиПК во время проведения оперативно-разыскных мероприятий, денежные средства граждан привлекались компанией под видом инвестирования в финансовые портфели не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и через филиальную сеть в Свердловской, Тюменской, Мурманской областях, а также Башкирии. Причем основной упор делался на состоятельных клиентов, которые, по некоторым данным, имели доступ к бюджетным деньгам. «Не под протокол» некоторые менеджеры QBF якобы говорили, что расчет был на то, что эти люди в полицию в случае потери своих денег обращаться не станут, поскольку не смогут доказать законность их получения.

Впрочем, среди официальных потерпевших, по данным “Ъ”, все-таки есть и те, кто перевел предполагаемым мошенникам по 200–300 млн руб., а один и вовсе отдал в «доверительное управление» 1 млрд руб.

Причем о возможности заработать на вложениях порядка 20% такие люди узнавали, как правило, через так называемое сарафанное радио. И им некие дивиденды действительно выплачивали за счет средств последующих вкладчиков. Таким образом поддерживалось реноме фирмы и, по сути, гарантировался приток новых обеспеченных инвесторов.

Рядовые клиенты, доверявшие QBF относительно небольшие суммы, велись, как правило, на положительные отзывы о компании в интернете. Проблемы же у них начинались, когда они намеревались вывести из QBF вложенные средства. До этого все они были уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты.

«Крайне негативное впечатление от QB finance. Пока несешь им деньги — все хорошо. Как только пытаешься забрать — начинаются проблемы. Деньги не возвращают. Менеджеры на звонки перестают отвечать. Хотите потерять свои деньги — вам в QBF,— говорят, по данным “Ъ”, клиенты компании.— Это обычная пирамида, которая забирает деньги в доверительное управление, какой-то процент вам может вывести, но когда вы захотите забрать все деньги, то ничего не получите. Мне выводят уже год, менеджер всегда пропадает, на звонки никто не отвечает».

В итоге многие обманутые вкладчики сходились во мнении, что хвалебные отзывы о QBF писали либо сами менеджеры компании, либо кто-то по их заказу. На данный момент потерпевшими по этому делу проходят несколько десятков человек, среди которых есть граждане Украины и компании из Лихтенштейна. Нанесенный им ущерб оценивается примерно в 2 млрд руб. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму от 5 млрд до 7 млрд руб.

Как установили сотрудники полиции, основной договор об инвестировании заключался между физическим лицом и кипрской QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD) и речь в нем шла о передаче денежных средств в «доверительное управление». Делалось это для того, чтобы обойти нормы российского законодательства в сфере инвестиционной деятельности, поскольку подобная услуга не подлежит лицензированию и не подпадает под надзор Центробанка. Клиентам также объясняли, что вложение в иностранные юрисдикции является для них наиболее привлекательным и доходным. В качестве же ширмы, по данным следствия, до 2017 года предполагаемые аферисты использовали ООО QBF, которое имело все необходимые лицензии Центробанка. Именно с этим ООО клиенты подписывали допсоглашение по брокерскому обслуживанию, доверительному управлению денежными средствами и т. п., полагая, что имеют дело с легально действующей организацией. Тем временем денежные средства инвесторов сразу же оказывались на счете QCCI LTD, откуда в дальнейшем переводились на расчетные счета других компаний-нерезидентов, аффилированных с участниками группы. В частности, среди таковых фигурируют FFIN BROKERAGE SERVICES INC (Белиз), LA CASA INTERNATIONAL LTD (Маршалловы Острова), NOA Circle LTD (Никосия).

В августе 2018 года, когда у кипрских властей возникли вопросы к деятельности QCCI LTD, директором которой тогда был Зелимхан Мунаев, организация была ликвидирована. Ее место заняли новые компании-нерезиденты: White Lake Management Ltd (Каймановы острова) и гонконгская Simtelligence Company Limited.

Все средства, привлекаемые якобы для инвестирования, по-прежнему оказывались в распоряжении предполагаемых организаторов пирамиды. При этом часть из них активно легализовывали в России через девелоперские проекты. Одним из них, как полагают следователи, могло являться, например, строительство ЖК «Грибовский лес» в Одинцовском районе Подмосковья. Возводит жилье компания «М1 Девелопмент», учредителем которой является 33-летний Роман Шпаков. Он же является бенефициаром и учредителем ряда компаний под единой аббревиатурой QBF. Впрочем, задать ему вопросы у следователей в ближайшее время вряд ли получится.

По данным “Ъ”, в январе 2021 года, когда тучи над его детищем стали сгущаться, он уехал в ОАЭ, где сейчас и проживает.

Но пока именно господина Шпакова следствие рассматривает как возможного организатора криминальной схемы.

В QBF уголовное преследование своей структуры связали с разборками неких бывших функционеров Екатеринбурга и Свердловской области. Первых якобы обвиняют в хищении бюджетных средств, а те сообщили, что вложили их в одну из инвестиционных компаний. «Таким образом, внимание силовиков привлекла компания «КьюБиЭф». Ее взяли в разработку, провели обыски. Пытаются давить с целью получения средств в объеме, которого у компании никогда не было. Речь идет о суммах в несколько миллиардов рублей,— заявил “Ъ” пресс-секретарь QBF Николай Степанов.— В ходе следственных мероприятий в компании было повреждено оборудование. К понедельнику, 31 мая, техническое обеспечение работы компании должно быть полностью восстановлено. На клиентских операциях и работоспособности подразделений это никак не отразится — переводы денежных средств, сделки и расчеты будут осуществляться в рамках обозначенных в регламентах и договорах сроков. Счета компании и клиентов функционируют, никаких сбоев в финансовой деятельности компании нет».

Напомним, что буквально месяц назад в соседней башне «Империя» в «Москва-Сити» сотрудниками полиции была закрыта аналогичная инвестиционная площадка — ООО «Шумаков и партнеры». Ее соучредители Георгий Гац и Денис Шумаков сейчас находятся под арестом за аналогичные манипуляции. Причем последний, до того как открыть в 2016 году свое дело, являлся старшим финансовым советником все той же компании QBF.

Олег Рубникович