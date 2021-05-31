 

Марина Федункив удивила фанатов содержимым аптечки и показала таблетки для похудения

31.05.2021, 11:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На днях Марина Федункив пожаловалась фанатам на своей страничке в “Инстаграм”» на то, что поздно спохватилась, лето уже на носу и нужно срочно приводить себя в форму. Опять проблема “срочно похудеть” свалилась как снег на голову, и без совета старой подруги просто не обойтись. Марина рассказала, что пробовала разные диеты, но то, что посоветовала подруга, — это шок! Оказывается, есть старинный заговор для похудения, но при этом в завершении ритуала необходимо обмазаться салом, которое после ритуала можно скормить собаке.

Актриса сомневается, что этот способ ей подойдет. Ведь лишний вес может быть следствием нарушения обмена веществ в организме. Сейчас Марина следит за питанием и принимает специальные таблетки для похудения — “Редуксин”, Она пообещала поклонникам в скором времени рассказать о результате и продемонстрировать стройную фигуру.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.02 / Профессор Власов предлагает лечить коронавирус чаем с малиной

20.07 / Скандалы: «Вы взвалили на мои плечи эту ношу»

26.03 / Федор Бондарчук и Чулпан Хаматова сыграют супругов в новом фильме: первые фото со съемочной площадки

02.12 / Глава Минздрава: в 17 регионах свободно менее 5% коек для пациентов с COVID-19

16.10 / Джек Лондон предсказал распространение коронавируса еще 100 лет назад

22.07 / Доктор Мясников рассказал, как справиться с бессонницей

31.07 / Названа стоимость празднования юбилея Андрея Григорьева-Апполонова

30.12 / Мнение: Взрыв в Адене

21.02 / Латышские ветераны СС объявили сбор средств на оплату штрафа Навального по делу о клевете

22.03 / В Иркутске задержали школьника, заказавшего почтой иностранные учебные пособия по биологии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика