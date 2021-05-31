 

Политолог Сосновский о присутствии сына Лукашенко на встрече с Путиным: Полное недоверие ко всему окружению

31.05.2021, 11:24, Разное
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Эксперт считает, что логически анализировать поведение главы республики не стоит, поскольку Александр Лукашенко – в
состоянии сильнейшего стресса. Сосновский полагает, что одной из причин является полное недоверие политика ко всему окружению.

То, что политик взял Николая на встречу с Владимиром Путиным – тому подтверждение. По мнению политолога, поведение Александра Лукашенко продиктовано тем, что происходит в данную минуту.

Президент Белоруссии не уверен в безопасности своей семьи, поэтому ему необходимо создать надежную систему. Отметим, что власти республики подверглись сильнейшему давлению Запада. Причиной стал случай с вынужденной посадкой самолета,
направлявшегося из Афин в Вильнюс. Затем произошло задержание блогеров Романа Протасевича и Софьи Сапеги.

&#55357;&#56547;Всем озаботившимся:
президент Беларуси принял приглашение своего российского коллеги искупаться в Черном море. Температура воды +16 pic.twitter.com/uBmNXqPhpE

— Пул Первого (@pulpervogo) May 30, 2021

Как писали “Дни.ру”, 28 мая Александр Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с президентом России. Итогами переговоров глав двух стран стали договоренности о предоставлении новых авиарейсов компании “Белавиа” в российские города и предоставления республике второго транша государственного кредита.



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