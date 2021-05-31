Когда под короной — чепчик горничной – Личное мнение

Голенька Бузова приехала в Волгоград, сфотографировалась там с вислой жопой на фоне храме и выступила в центральном парке перед горожанами.



Фото: Соцсети

Ну, как выступила? Как сумела, так и выступила.

Опоздав на полтора часа, певица ртом вышла к зрителям в трусах.

Видимо, перепутала выступление в парке культуры и отдыха, куда приходят семьи с детьми, с выступлением в гей-клубах, куда продюсеры часто выкидывают безотказную Голеньку на подработку.

Впрочем, неуместность поведения Бузовой превзошла её неуместность в одежде.

Была ли Голенька в тот вечер пьяна?

Решайте сами:

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Видео: Телеграм

Можно, конечно, попытаться списать такое поведение на эксцентричность, но эксцентричной я считаю, например, Леди Гагу, которая является профессиональной артисткой и всегда выходит к зрителю, будучи кристально трезвой.

А вот поведение Оленьки в Волгограде, особенно учитывая её концертный райдер, напомнило мне поведение пьяных женщин на новогодних корпоративах.

Накатят такие по паре стаканов — и давай плясать, пускаться в откровения, заливаясь слезами, а то и вообще мнить себя секс-бомбами и королевами. Всё это обычно происходит под песни Стаса Михайлова разной тональности.

Наша Голенька спела три песни и пропала со сцены, оставив танцоров одних тянуть до конца номер.

Вернувшись, Бузова огорошила зрителей исповедью, вдохновением для которой послужил мой недавний пост. Прочитав его, певица возомнила себя королевой, гордящейся своим возрастом.

Как это всегда бывает, глупые женщины меня неправильно поняли.

Вот что сказала я:

Мне самой нравится быть королевой, и я очень сочувствую женщинам, которые так и не узнали, каково это. Были девочками, большую часть жизни прожили горничными, а потом вдруг стали бабушками, пропустив самый прекрасный, я считаю, этап в жизни.

Могли бы войти в тронный зал своего возраста с короной на голове, но зачем-то напялили чепчики служанок, задрали юбчонки и встали раком, явив миру осетрину второй свежести.



Фото: Соцсети

Вот что выдала Оленька в Волгограде зрителям:

Я не скрываю свой возраст. Мне 35 лет, и я дура. Когда я закончу, можете уходить. Хотя нет, решайте сами. В этом мире я королева! Не хочешь, иди в другой!

Оль, горничная может, конечно, напиться и, осмелев, напялить поверх чепчика не принадлежащую ей корону, пока королева этого не видит. Но это не сделает её — тебя — королевой.

Королевы, как минимум, всегда уместны. Мы не фотографируемся с голыми жопами на фоне храмов, не выходим в трусах к детям и никогда не бываем пьяны.

Если не можете быть королевами, оставайтесь горничными. Выглядывающий из-под короны чепчик ещё более смешон и жалок, чем чепчик сам по себе.

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