 

Звезда сериала “Тарзан” Джо Лара и его супруга погибли в авиакатастрофе

31.05.2021, 11:08, Разное
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Американский актер Джозеф Лара, который сыграл главную роль в телесериале “Тарзан: история приключений” (Tarzan: The Epic Adventures), погиб в авиакатастрофе в штате Теннесси. Вместе с ним разбились его 66-летняя супруга Гвен Шамблин и еще пять пассажиров борта. Информацию об этом подтвердила администрация округа Резерфорд.

Частный небольшой самолет Cessna C50 вылетел из аэропорта Смирны в штате Теннеси в Палм-Бич в штате Флорида в субботу днем, однако вскоре после взлета упал в озеро Перси Прист на севере штата Теннеси. Что стало причиной крушения, неизвестно. Местная полиция уже возбудила дело и начала расследование.

Джо Лара и Гвен ШамблинДжо Лара в сериале “Тарзан: история приключений”

Джо Лара и Гвен Шамблин были женаты с 2018 года. Супруга актера была диетологом, автором христианской диетической программы The Weigh Down Workshop, а также основательницей церкви Remnant Fellowship Church. По информации местных СМИ, самолет был зарегистрирован на актера и его жену, однако ни у кого из них, в том числе у остальных пассажиров, не было разрешения на его управление. Сообщается, что пятеро человек, летевших с ними, были прихожанами Гвен.

Актер Джозеф Лара наиболее известен по роли Тарзана в телефильме “Тарзан на Манхэттене” (1989) и в телесериале спин-оффе “Тарзан: Героические приключения” (1996-2000). Снимался в сериалах “Спасатели Малибу” (Baywatch, 1989-2001) и “Конан” (Conan, 1997-1998). Также в его фильмографии есть боевики “Стальная граница” (1995), “Американский киборг: Стальной воин” (1993) и “Боеголовка” (1996). В 2002 году он завершил актерскую карьеру и начал заниматься кантри-музыкой.

У Джо Лары остался ребенок от прошлого брака с Наташей Павлович, у Гвен Шамблин – двое детей от предыдущих отношений. Общих детей у пары не было.

Джо Лара, 2009 год



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