 

Xiaomi представит зарядку сверхвысокой мощности

31.05.2021, 10:56, Новости дня
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В компании Xiaomi анонсировали будущий выпуск особо мощного зарядного устройства. Речь идет о фантастическом показателе в 200 Вт. Для сравнения: на сегодня самое мощное устройство выпускается с показателем 120 Вт.

Гонка в секторе быстрых зарядных устройств продолжается, отмечают эксперты. Мало кто сегодня задумывается над тем, насколько вредным для аккумулятора является очень быстрая зарядка. Весь увеличенную в десятки раз силу тока способна выдержать далеко не каждая батарея.

Однако потребитель требует, чтобы мобильное устройство, поставленное на зарядку, достигало ста процентов заполнения аккумулятора как можно быстрее. Раньше это был час или два, сегодня – всего несколько минут. Удобно, не правда ли?



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