Apple готовит к выпуску третью серию моделей AirPods

Как стало известно из достоверных источников, американская компания Apple, скорее всего, не будет продолжать работу над созданием новой модели беспроводных наушников AirPods Max.

Причина в том, что разработчики сосредоточились на других версиях аналогичных устройств. В частности, до конца года «яблочники» намерены представить и вывести на мировой рынок целую линейку AirPods 3.

По имеющейся информации, здесь будет использован дизайн флагманского устройства AirPods Pro. Только в данном случае его уже станут воспринимать как обычный. Кроме того, сообщается о выпуске AirPods Pro 2, который намечен уже на будущий год. Устройство данного класса выйдет с новыми функциями, говорят эксперты.