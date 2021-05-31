 

Apple готовит к выпуску третью серию моделей AirPods

31.05.2021, 10:56, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников, американская компания Apple, скорее всего, не будет продолжать работу над созданием новой модели беспроводных наушников AirPods Max.

Причина в том, что разработчики сосредоточились на других версиях аналогичных устройств. В частности, до конца года «яблочники» намерены представить и вывести на мировой рынок целую линейку AirPods 3.

По имеющейся информации, здесь будет использован дизайн флагманского устройства AirPods Pro. Только в данном случае его уже станут воспринимать как обычный. Кроме того, сообщается о выпуске AirPods Pro 2, который намечен уже на будущий год. Устройство данного класса выйдет с новыми функциями, говорят эксперты.



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