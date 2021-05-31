 

Умные часы могут «угадывать» результаты анализов крови

31.05.2021, 10:52, Разное
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В исследовании участвовали 54 добровольца. Им раздали умные часы, которые фиксировали частоту сердечных сокращений, температуру кожу, электрические свойства кожи (характеристика, позволяющая судить о потоотделении), количество шагов. Периодически ученые обследовали участников исследования при помощи стандартных методов – анализов крови, мониторирования работы сердца. Исследование длилось три года. Оказалось, что данные, полученные умными часами коррелируют с показателями тестов, полученными в кабинете врача.

«Мы хотели узнать, могут ли данные, полученные при помощи умных часов предсказать эти результаты без инвазивных методов исследования», – объяснил Лукаш Кидзински (Lukasz Kidzinski) из Стэндфордского университета, соавтор исследования.  

Ученые обнаружили, что у людей с высокой температурой и пониженной подвижностью было повышено количество иммунных клеток в крови: такие изменения обычного являются признаком простуды. Уменьшение выработки пота говорила об обезвоживании. Изменения в ритме сердца были связаны с количеством кислорода в крови. Низкая активность в совокупности с частым пульсом предсказывала анемию.

Умные часы не могут точно указать количество красных или белых клеток в крови, однако они могут дать сигнал о том, что в организме идут патологические процессы. Показателей, которые собирает устройство, не достаточно для полной диагностики, но они могут помочь отслеживать общее состояние человека и его восстановление после болезни ли операции.

«Я думаю, это только начало. Носимые приспособления становятся все более чувствительными и получают все больше способностей. По мере развития технологии люди будут лучше экипированы, чтобы понимать, что происходит с их здоровьем в реальном времени», – сказал Michael Snyder (Michael Snyder) из Стэндфордского университета, соавтор исследования.

Джессилин Данн (Jessilyn Dunn) из Университета Дюка, один из авторов исследования, выразила надежду, что в будущем врачи смогут мгновенно получать важную информацию о здоровье пациентов с носимых устройств. По ее мнению, потенциально такие технологии могут спасать жизни.

Сообщения о том, что умные часы, возможно, спасли кому-то жизнь, уже неоднократно появлялись в СМИ. Например, подростка из Тампа Бей, который был ранее здоровым, в 2018 году срочно отправили в больницу, когда носимое устройство обнаружило у него слишком быстрое сердцебиение. Врачи диагностировали у него почечную недостаточность. Нередко часы фиксируют случаи опасной аритмии.



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