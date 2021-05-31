Меган Маркл вспомнила о травле в школе из-за лишнего веса

Актриса Меган Маркл рассказала, за что ее травили в школе. Поводом для насмешек одноклассников был ее цвет кожи, а также лишний вес.

Журналисты нашли старый блог, который вела Меган Маркл. У нее присутствовали жалобы на жизнь еще до получения титула герцогини. Сегодня Меган Маркл и принц Гарри нелестно высказываются о королевской семье. Они винят родственников во всех своих проблемах.

Представители СМИ обнаружили блог герцогини Сассекской, который она вела до 2016 года. В 2014 году она рассказывала пользователям, за что ее недолюбливали в школе. Одноклассники постоянно смеялись над ней из-за лишнего веса. Меган Маркл часто сидела на диетах, но они не помогали сбросить килограммы. К тому же из-за цвета кожи актриса не могла найти себе друзей.

В школе, где училась будущая герцогиня, дети делились на различные группы по расовому признаку. Меган Маркл не могла найти себе место ни в одной из компаний, поскольку родилась в смешанном браке. Ее мать является афроамериканкой, а отец имеет голландские и ирландские корни.

Источник: www.thesun.co.uk