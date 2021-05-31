 

Участники проекта “Ол.Ів.’Є” Положинский и Марунич записали прощальную песню. Видео

31.05.2021, 10:48, Новости дня
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“С благодарностью и теплом пишу известить, что работа над проектом официально завершена. В первую очередь, конечно же, спасибо партнеру по дуэту и другу Александру Положинскому, с которым мы создали немало песен. Каждая композиция получила отзыв от людей и много теплых слов. Друг Александр, ты крут”, – написал Марунич.

Он отметил, что за время существования дуэта было выпущено три альбома, премьера последнего из которых совпала с объявлением о закрытии проекта.

“Как композитор и соавтор буду радоваться, если Александр будет исполнять эти песни в своих будущих проектах и формациях. В оркестровых обработках некоторые песни будут совершенными”, – отметил Марунич.

Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться над работой в группе Karta Svitu.

https://www.facebook.com/ivan.marunych/posts/4103875553000365

Информация о закрытии “Ол.Ів.’Є” также опубликована на странице проекта в в Facebook. Музыканты записали прощальную песню, в которой подвели итоги.

ВИДЕОВидео: Ол.Ів.’Є / YouTube
Контекст:

Проект “Ол.Ів.’Є” был создан в 2019 году. За это время музыканты записали около 80 песен и один видеоклип. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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