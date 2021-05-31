 

В Берлине из-за сообщения о минировании совершил посадку самолет Ryanair, борт обследовали всю ночь

31.05.2021, 10:48, Новости дня
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Boeing 737 рейса FR1901 направлялся из ирландского города Дублин в польский Краков.

По данным Bild, самолет “внезапно развернулся” и отправился в аэропорт Берлина.

Издание пишет, что пассажиров вывели из самолета, который отправили на удаленную стоянку, и проводили обыск борта до раннего утра понедельника. Бомбу не нашли.

Самолет остался в аэропорту, его намеревались вернуть в Ирландию.

Пассажиров пересадили на запасной борт, он вылетел в Польшу в 3.46 по местному времени.

Контекст:

Инцидент произошел на фоне истории 23 мая, когда самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил в Минске экстренную посадку якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту судна не нашли).

После проверки борта белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софью Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Александр Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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