“Кровь с молоком”, “Секс”, “Дерзко”. Каменских показала полуголое тело

“После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение – это всегда начало чего-то нового. И прекрасного”, – написала Каменских.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Подписчики отреагировали на фото.

“Кровь с молоком. Очаровательная и неповторимая”, – заявил gintaraszukas.

“Секс”, – написал davlat7007.

“Дерзко”, – отметил arman.8198.

Контекст:

4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.

Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.

После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

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