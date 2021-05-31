“Кровь с молоком”, “Секс”, “Дерзко”. Каменских показала полуголое тело
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
“После заката всегда наступает новый день. Так природа показывает нам, что любое завершение – это всегда начало чего-то нового. И прекрасного”, – написала Каменских.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики отреагировали на фото.
“Кровь с молоком. Очаровательная и неповторимая”, – заявил gintaraszukas.
“Секс”, – написал davlat7007.
“Дерзко”, – отметил arman.8198.
Контекст:
4 мая Насте Каменских исполнилось 34 года.
Она выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились.
После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет