Комаровский: Коронавирус никуда не отступает, он ждет удобной ситуации. Она придет в октябре

“Когда рыба перестает клевать, это не значит, что она отступила. Она просто сейчас спит. Коронавирус сейчас никуда не отступает, он просто ждет удобной ситуации. Она придет, как только мы закроем окна. Это будет в октябре”, – спрогнозировал доктор.

Он отметил, что ученым наконец удалось изучить эпидемиологию вируса.

“Вирус передается с потоками воздуха и переносится на большие расстояния – сотни метров. Вирус, попадая в вентиляционные системы, может переноситься из одной комнаты в другую. Поэтому главное в профилактике, как оказалось, не маски, хотя они нужны, не перчатки, которые нужны, но практически бесполезны, а именно активная вентиляция помещений и общение на свежем воздухе”, – сказал Комаровский.

Доктор отметил, что для стабилизации ситуации с распространением коронавируса нужно вакцинировать “минимум 70% населения”.

“По большому счету, мир закончит с коронавирусом, поставит точку, когда будет защищена главная категория людей, которая является переносчиком инфекции, – это дети. Именно дети приносят [вирус] бабушкам и заражают бабушек. Но вопрос в том, что сегодня максимум, который себе может позволить мировая медицина, – [применять вакцину от] Pfizer и Moderna в некоторых странах разрешили от 12 лет. До 12 лет нигде никого не прививают, исследования продолжаются. Хотя, например, опрос в Германии, свежий совсем, говорит о том, что 50% взрослых жителей Германии хотят прививать своих детей от коронавируса независимо от возраста. Испытывают такую потребность – защитить собственных детей. К нашей стране, как вы понимаете, это отношения не имеет, потому что у нас взрослый, который хочет привить ребенка, – это взрослый, которому посланники [американского миллиардера] Билла Гейтса вставили чип. Скорее всего, не в голову, а в задницу”, – пошутил доктор.

Он возмутился, что в Украине с 2008 года продолжается “жесткая антивакцинальная политика”.

“Никто пропагандой вакцинации не занимался, справки о вакцинации как продавались, так и продаются”, – сказал Комаровский.

Интервью с Комаровским выйдет сегодня на YouTube-канале “Дмитрий Гордон”. Трансляция начнется в 18.00

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, в мире подтвердили более 170 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончалось 3,5 млн человек.

В Украине, по официальной информации, с начала эпидемии выявили млн случаев коронавируса, умерло человек, тыс. выздоровело. Страна занимает 16-е место в мире по количеству подтвержденных случаев инфицирования.

Наибольший суточный прирост случаев COVID-19 в Украине – 20 341 – был зафиксирован 2 апреля. В конце апреля начался спад. Последнюю неделю ежедневно фиксируют менее 4 тыс. новых случаев инфекции.

В конце апреля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине стабилизируется. “Но то, что мы выходим из очередной волны, не означает, что коронавирус исчез. Это точно не означает, что мы можем вернуться к массовым гуляниям, вечеринкам, скоплениям людей”, – сказал он.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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