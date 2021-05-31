Мнение: Newsru все

Сообщают, что принадлежавшее олигарху Гусинскому издание "Ньюсру" закрывается из-за финансовых проблем вызванных политической ситуацией в стране.

Newsru все

Новостной портал Newsru.com https://www.newsru.com/ объявил о закрытии по экономическим причинам, «вызванным политической ситуацией в нашей стране». Об этом сообщается на сайте информационного ресурса. В опубликованном материале сотрудники рассказали, что сайт стал терять крупных рекламодателей с 2014 года. По их словам, из-за новых законов для СМИ, в 2021 году оставшиеся рекламодатели начали опасаться дальнейшего сотрудничества.

В Newsru.com подчеркнули, что в сложившейся ситуации «делать качественную работу более невозможно». «Мы прощаемся с вами, но пока оставляем открытым весь архив, накопленный за 21 год работы», — говорится в последней новости портала.

Newsru.com — новостной сайт, основанный в августе 2000 года. Интернет-издание было создано медиаменеджером, журналистом и блогером Антоном Носиком. Ранее являлся сайтом телекомпании НТВ (прошлые домены ntv.ru, ntvru.com). Первоначально на нем публиковались материалы НТВ, которые не попадали в эфир телеканала. Сменил название на Newsru.com в октябре 2002 года. Объединенная редакция находилась в Москве.

https://turbo.lenta.ru/news/2021/05/31/newsrucom/ – цинк

Рыночек порешил.

Но не переживайте. Израильская редакция Ньюсру продолжит работу.

Это вынужденное решение редакции NEWSru.com – трагедия и огромная потеря для нас, израильской редакции NEWSru.co.il.

NEWSru.com более 20 лет был надежным источником информации о событиях в России и в мире. С момента создания NEWSru.co.il в 2005 году мы получали профессиональную поддержку от российских коллег, без которой не смогли бы построить и развивать наш информационный ресурс.

Продолжит ли работу NEWSru.co.il? Да.

https://www.newsru.co.il/world/31may2021/newsrucom.html – цинк

В общем, голос правды из Тель-Авива еще можно будет услушать.

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