 

“Мамба” выяснила, что реально мужчины думают о блондинках

31.05.2021, 10:26, Разное
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Повержен главный миф, который, казалось бы, непреложен и бесспорен – о том, что мужчинам блондинки нравятся больше, чем женщины с любым другим цветом волос. Лайкнули бы фото брюнетки 48,4% мужчин “Мамбы”, рыжую отметили бы 21,1%, блондинку – чуть больше трети, 30,5%.

Для 69,5% мужчин легкомысленность и непостоянство не связаны с цветом женских волос. И 30,5% считают, что эти качества присущи именно блондинкам.

Блондинка за рулем – это катастрофа? Нет. Для 70% мужчин умение водить машину никак не связано с полом, более того, часто женщины уда лучшие водители, чем мужчины. Для 11% именно блондинки являются неумехами за рулём, остальные воздержались от выражения мнения по данному вопросу.

Вдребезги разлетелся стереотип о покладистости блондинок, из-за чего именно на них предпочитают жениться. Для 82,5% мужчин характер, цвет волос избранницы и жениться на ней никак не взаимосвязаны.

Не подтвердилось мнение о том, что блондинки любят тратить деньги во время шоппинга и делают это куда охотнее, чем женщины иных «расцветок». Склонность к покупкам свойственны всем женщинам, без дифференциации по цвету волос, уверены 74,8% мужчин “Мамбы”.

Удержаться удалось только стереотипу о том, что белокурые волосы и более светлый оттенок кожи придают блондинкам беззащитность и наивность, отчего хочется их опекать, заботиться и защищать. С этим согласились 63,7%.

Вину за негативные мифы о блондинках участники опроса дружно возложили на кинематограф в целом и на героинь Мерилин Монро в частности. А корень всех зол 80% мужчин видят в комедии «Джентльмены предпочитают блондинок», которая повлияла на восприятие белокурых женщин.



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