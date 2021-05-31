В майке и джинсах: Кейт Миддлтон привилась от коронавируса

В это воскресенье на странице герцога и герцогини Кембриджских в Instagram появилось фото 39-летней Кейт Миддлтон, которая принимает первую дозу вакцины от коронавируса. Как рассказала сама Кейт, прививку она сделала в субботу, 29 мая, в лондонском Музее науки, судя по отмеченной геолокации.

Вчера я получила свою первую дозу вакцины от COVID-19. Я очень благодарна всем, кто принимает участие в распространении вакцинации. Спасибо за все, что вы делаете, – гласит подпись к снимку.Какую именно вакцину приняла Кейт, не сообщается. Кстати, в комментариях подписчики отметили не только смелость герцогини, но также ее стройную фигуру и непривычно неформальный образ. Герцогиня Кембриджская – та, кто всегда соблюдает королевский протокол и не позволяет себе откровенные наряды. Однако для похода в медицинский кабинет она выбрала голубые голубые джинсы и облегающий белый топ.

Кейт Миддлтон

Напомним, 20 мая в том же официальном Instagram-аккаунте герцога и герцогини Кембриджских было опубликовано фото принца Уильяма в медицинском кабинете. Сообщалось, что внук королевы привился от коронавируса двумя днями ранее, 18 мая.

А первыми из британской королевской семьи привились королева Елизавета II и принц Филипп. Это произошло 9 января. Известно, что тогда процедура была осуществлена в Виндзорском замке личным врачом пары. Как сообщило BBC, ранее дворец не планировал сообщать о вакцинации, поскольку это является частным делом, но монархи приняли решение рассказывать об этом открыто, чтобы избежать спекуляций.

В официальном заявлении тогда не было указано, какие именно прививки были сделаны Елизавете II и Филиппу. Сейчас в Великобритании используются два препарата — американской фирмы Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech, а также Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZeneca.

Принц Уильям