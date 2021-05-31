Чем занималась Алена Шишкова до встречи с Тимати: фото

Эффектная блондинка Алена Шишкова стала первой важной женщиной в жизни популярного рэпера Тимати. А все потому, что модель подарила знаменитости первенца — дочь Алису. И хотя роман пары остался в прошлом, жизнью и биографией Алены по-прежнему продолжают интересоваться поклонники рэпера.

Одаренный ребенок

Алена появилась на свет 12 ноября 1992 года в Тюмени в совсем незвездной семье. Папа преподавал в речном училище, а мама выбрала профессию художника-оформителя. Алена была единственным ребенком в семье, поэтому все внимание, забота, ласка и любовь родителей доставались ей одной. С детства девочка проявляла незаурядные творческие способности: пела, танцевала, научилась играть на гитаре. Возможно, ей бы удалось построить успешную карьеру в сфере шоу-бизнеса, если бы однажды Алена не приняла участие в фотосессии для одного модного журнала. На тот момент подростку было четырнадцать лет.

Съемка настолько понравилась Алене, что она всерьез решила заняться моделлингом. Благо и внешность позволяла: правильные утонченные черты лица, стройная фигура. При росте 176 сантиметров вес хрупкой блондинки составляет 50 килограммов. Идеальные параметры как для модели.

Прорыв в карьере

В 2012 году Алена, у которой был уже огромный опыт участия в показах, съемках, конкурсах красоты, решила побороться за титул «Мисс Россия».

Именно это мероприятие прославило модель на весь Интернет, а все из-за нелепых ответов на вопросы. Из ее уст прозвучали перлы о том, что с мыслями о модельной карьере она «завязала» и что «поступила на высшее образование». Ролик быстро стал вирусным в Сети.

После этого Алена заключила контракт с авторитетным модельным агентством и отправилась на работу за границу. Она развивала карьеру и в Японии, и в Италии, но всегда возвращалась на Родину.

Громкие романы

До Тимати Алена встречалась со спортсменом, вратарем киевского футбольного клуба «Динамо» Максимом Ковалем. Эффектная красотка вскружила голову восемнадцатилетнему футболисту, однако отношения так ничем и не завершились. Точнее завершились, только не свадьбой, а разрывом. Произошло это всего спустя несколько месяцев после того, как влюбленные стали встречаться.

Ну а потом Алена переключила свое внимание на рэпера Тимати.

Где и при каких обстоятельствах познакомились молодые люди, остается загадкой. Об их романе заговорили после того, как в 2013 году они вместе посетили концерт «Песня года». Свои отношения влюбленные особенно не афишировали, но косвенно подтверждали тот факт, что являются парой, выкладывая совместные снимки в социальных сетях.

Уже в 2014 году у них родилась дочь Алиса.

Поклонники были уверены в том, что вскоре молодые родители узаконят свои отношения, однако до свадьбы дело так и не дошло. Тем не менее расстались они на мажорной ноте, сохранили дружеские отношения.

Любимица свекрови

После Алены Тимати закрутил роман с другой моделью — Анастасией Решетовой. Эффектная брюнетка подарила ему сына Ратмира. Правда, и этот роман не привел к свадьбе. После расставания музыкант отправился на шоу «Холостяк» налаживать вновь свою личную жизнь. Кстати, впоследствии бывшие девушки рэпера снялись в совместной фотосессии.

Но удивительным является тот факт, что мама рэпера, Симона, довольно прохладно отнеслась к Анастасии, в то время как в Алене души не чает. Внучка Алиса практически на постоянной основе проживает с бабушкой. Симону часто упрекают в том, что она явно любит больше внучку, а внука почему-то игнорирует, однако женщина объясняет это тем, что с Аленой у нее прекрасные отношения, а с Анастасией она так и не нашла общий язык, оттого и реже видится с Ратмиром.

Из скромницы в обольстительницу

Алена — одна из немногих знаменитостей, кто не скрывает, что делал пластику. Если посмотреть на ранние фото, то можно увидеть, что у девушки отсутствовали пухлые губы, не так ярко были выражены скулы и нос не имел такой идеальной формы. Плюс ко всему изначально у Алены не было пышного бюста. Внешние трансформации начались после того, как модель стала встречаться с Тимати.

Пользователи Интернета до сих пор не могут прийти к согласию относительно того, когда Алена выглядела более привлекательно. Кто-то считает, что естественная красота была ей больше к лицу. Кто-то настаивает на том, что после пластики модель стала выглядеть более эффектно, фирменно.

Жизнь после романа с рэпером

После расставания с Тимати Алена не «пропала с радаров». Она весьма активна в социальных сетях, ее страницы насчитывают миллионы подписчиков. После родов блондинка быстро пришла в форму, поэтому продолжила свою модельную карьеру. Она сотрудничает со многими именитыми брендами, снимается в фотосессиях, принимает участие в показах. По словам Алены, от природы она не склонна к полноте, поэтому для поддержания формы ей не нужно сидеть на диетах.

Что касается личной жизни, то ей приписывали романы с актером Андреем Чадовым и сыном олигарха Накитой Мазепиным. Тем не менее пока Алена так и не отправилась ни с кем под венец. Зато она контактирует с Тимати. Регулярно пара воссоединяется на дне рождения дочери Алисы.