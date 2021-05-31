Платформа электронного обучения для MENA, Almentor, закрывает серию B стоимостью 6,5 млн долларов, возглавляемую Partech

Во всем мире более 400 миллионов говорящих на арабском языке, и в ближайшее время это число не будет снижаться.. Для большинства людей арабский — трудный язык даже для тех, кто на нем говорит. По словам Дуолинго, человек, свободно владеющий египетским арабским языком, может не полностью понимают йеменских носителей арабского языка из-за огромной разницы в диалекте.

Хотя люди могут легко ориентироваться диалекты, это может быть относительно им сложно найти адаптированный арабский контент, необходимый для повседневной жизни.

Д-р Ихаб Фикри и Ибрагим Каме основали Almentor.net в 2016 году как онлайн-платформу для видеообучения, чтобы компенсировать недостаток контента для онлайн-обучения для носителей арабского языка.. В сотрудничестве с сотнями лидеров, преподавателей и экспертов платформа предлагает курсы и беседы в различных областях, таких как здоровье, гуманитарные науки, технологии, предпринимательство, управление бизнесом, образ жизни, драма, спорт, корпоративное общение и цифровые медиа..

В 2016 году Almentor закрыла посевной раунд на 3,5 миллиона долларов, а два года назад привлекла 4,5 миллиона долларов в рамках серии A, возглавляемой египетской Sawari Ventures.. Благодаря инвестициям серии B, базирующаяся в Дубае компания edtech привлекла в общей сложности 14,5 миллиона долларов. Венчурная компания Partech со штаб-квартирой в Сан-Франциско и Париже возглавила раунд финансирования с участием Sawari Ventures, другого инвестора серии A Egypt Ventures и Sango Capital..

Almentor предоставляет учащимся арабского языка необходимые навыки критически необходимы для продвижения своей профессиональной карьеры и личной жизни. Платформа утверждает, что у нее самая большая библиотека непрерывного обучения в регионе и одна из крупнейших в мире.. Имея офисы в Дубае, Каире и Саудовской Аравии, его видеоконтент разработан собственными силами и сделано на арабском и английском языках.

«Видение и причина создания Almentor заключается в том, что мы понимаем, что в нашем регионе более 100 миллионов человек, из которых 90% не могут должным образом учиться на любом другом языке, кроме арабского », — сказал Фикри TechCrunch.. «Поэтому мы хотели иметь ультрасовременную платформу, которая изменит идеологию людей и поможет им стать лучше. цельи сосредоточьтесь на темах, которые могут учить как потрясающее обучение. »

Для новых продуктов, таких как Almentor, может быть сложно привлечь как инвесторов, так и клиентов.. По словам генерального директора Фикри, первая задача заключалась в том, чтобы убедить инвестиционное сообщество в регионе MENA, что Almentor создает новую отрасль видео-электронного обучения, которая «имеет большой потенциал для использования инструментов в регионе.. »

Бизнес Almentor — это перекресток образования, СМИ и технологий. Его предложения рассечены на три: флагманский продукт B2C, модель B2B с белой этикеткой для голубых фишек и последний, который Фикри называет «спецпроектом» для государственных органов..

Что касается продукта B2C, Almentor продает пользователям курсы по цене от 20 до 30 долларов, из которых они могут сохранить на всю жизнь. Фикри говорит, что в июне компания планирует внедрить модель на основе подписки, при которой пользователи могут иметь неограниченный доступ к все 12 000 видеоконтента за вознаграждение более чем 1 миллиону зарегистрированных пользователей..

Модель B2B — это то, где Almentor открывает свою библиотеку для компаний, чтобы настроить их контент для сотрудников.. Эти видео в основном обучающие программы или тренинги, необходимые для успешной работы, и с 2016 года Almentor заключила 78 сделок с компаниями-партнерами..

Модель спецпроекта подчеркивает работу Almentor с государством. Однажды у компании было партнерство с египетским правительством, чтобы повысить квалификацию киноиндустрии страны.. С момента запуска пять лет назад он реализовал еще 11 подобных спецпроектов.

По словам Фикри, во всех трех моделях у Almentor есть успешно предоставил более 2 миллионов учебных материалов. Благодаря этим инвестициям компания хочет улучшить производство и качество контента и обучить людей в регионе MENA, почему им нужен продукт.

«Сейчас мы лидируем в индустрии непрерывного видеообучения в арабском регионе, и наша ответственность выходит за рамки наших амбиций в отношении Almentor.. Наша обязанность сейчас — работать непрестанно улучшить промышленность в арабском регионе в целом, а это может только быть достигнут за счет завоевания уверенности арабских учащихся в ценности, профессионализме и беспристрастности контента, предоставляемого платформой, и работы в соответствии с мировыми тенденциями обучения. »

Говоря об инвестициях в Partech, генеральный партнер Сирил Коллон сказал: «С момента нашего первого взаимодействия мы были очень впечатлены Ихабом и Ибрагимом, двумя фантастическими целеустремленными предпринимателями, которые с 2016 года воплощали в жизнь смелые планы и которые создали ведущий поставщик арабского самообучающегося контента на Ближнем Востоке и в Африке. Мы с нетерпением ждем возможности поддержать компанию на следующем этапе ее роста, чтобы обслуживать 430 миллионов человек, говорящих на арабском языке, и расширять доступ к передовым возможностям личного обучения и развития по запросу.. »