 

Защищенный смартфон Umidigi Bison 2021 получил 8 Гб ОЗУ и батарею на 5000 мАч

31.05.2021, 9:58, Новости дня
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Новая модель смартфона Umidigi Bison 2021 защищенного типа официально представлена в компании. Umidigi, напомним, производит целую линейку смартфонов с повышенной защитой.

Принято считать, что «неубиваемые» смартфоны уступают по техническим характеристикам своим обычным аналогам. Но это вовсе не тот случай, говорят специалисты. В гаджете установлен емкий аккумулятор на 5000 мАч. Мощность зарядного устройства – 18 Вт. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб. Основной накопитель содержит 128 Гб.

В смартфоне установлен экран с диагональю 6,3 дюйма, отображающий картинку в стандарте качества Full HD+. Само устройство работает на операционной системе Android 11. Но главное качество – это высокий стандарт прочности, соответствующий американским военным нормативам MIL-STD-810.



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