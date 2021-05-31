Процессоры Ryzen Threadripper появятся к осени текущего года

Источники в компании AMD сообщают, что производитель намерен наладить выпуск новой линейки процессоров Ryzen Threadripper. Конвейер будет запущен в сентябре текущего года, а официальную презентацию проведут в августе, отмечают эксперты.

Ожидается, что чипы из новой серии так же, как и предшественники, будут поддерживать сокет TRX4. Предположительно, одна из «младших» моделей выйдет с 16 ядрами. Хотя данная информация еще требует проверки, говорят специалисты.

Архитектура, на которой построят линейку процессоров, должна соответствовать Zen 3 либо на Zen 3+. По сравнению с Zen 2 здесь ожидается существенное повышение производительности. Однако и об этом можно будет говорить конкретнее, когда пройдут соответствующие презентации.