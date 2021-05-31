 

Популярная пряность поможет в борьбе с раком

31.05.2021, 9:52, Разное
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Ученые из Швейцарии нашли специю, которая может помочь в борьбе с раком. По их словам, стоит обратить внимание на перец длинный, поскольку в нем содержится алколоид пиперлонгумин (PL).
Обнаруженный компонент приводит к гибели раковых клеток ретинобластомы. Он способствовал снижению уровня циклинов и CDK1. Ученые предполагаю, что PL сдерживает рост злокачественной опухоли.

В разных странах выживаемость пациентов с ретинобластомой является достаточно высокой. Несмотря на это, если опухоль находится в запущенном состоянии, человеку могут удалить глазные яблоки, к тому же присутствует риск метастазирования и наступления летального исхода.

Результаты исследования показали, что PL может выступать в качестве потенциальной противораковой молекулы при лечении данного вида онкологии.

Источник: www.medikforum.ru



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