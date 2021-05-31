Популярная пряность поможет в борьбе с раком

Ученые из Швейцарии нашли специю, которая может помочь в борьбе с раком. По их словам, стоит обратить внимание на перец длинный, поскольку в нем содержится алколоид пиперлонгумин (PL).

Обнаруженный компонент приводит к гибели раковых клеток ретинобластомы. Он способствовал снижению уровня циклинов и CDK1. Ученые предполагаю, что PL сдерживает рост злокачественной опухоли.

В разных странах выживаемость пациентов с ретинобластомой является достаточно высокой. Несмотря на это, если опухоль находится в запущенном состоянии, человеку могут удалить глазные яблоки, к тому же присутствует риск метастазирования и наступления летального исхода.

Результаты исследования показали, что PL может выступать в качестве потенциальной противораковой молекулы при лечении данного вида онкологии.

Источник: www.medikforum.ru