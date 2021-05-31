 

Диетолог Амати назвала 3 ключевых продукта для долголетия

31.05.2021, 9:52, Разное
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Врач-диетолог Федерика Амати назвала три продукта, которые нужно включить в рацион для достижения долголетия. По ее словам, важно употреблять оливковое масло, овощи, клетчатку и оливковое масло.
Клетчатка должна стать основным компонентом рациона человека. Продукты с ее содержанием поддерживают здоровье кишечника. К тому же при регулярном потреблении клетчатки снижается риск развития рака, сахарного диабета, наступления преждевременной смерти.

Также необходимо есть оливковое масло первого отжима. Действие данного продукта сравнимо с антиоксидантом, к тому же в организме подавляются воспалительные процессы. Регулярное потребление оливкового масла, снижает риск развития сердечных патологий, онкологии и болезни Крона.

В зелени и листовых овощах содержатся полифенолы. Они противодействуют появлению окислительного стресса. Чтобы обезопасить свой организм, необходимо в целом придерживаться правил здорового питания.

Источник: profile.ru



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