Названы основные симптомы вегетососудистой дистонии

Врач-невролог Марина Аникина назвала основные симптомы вегетососудистой дистонии. В РФ этот диагноз очень распространен.

Вегетативная нервная система созревает непропорционально. В различные периоды жизни у человека могут проявляться скачки артериального давления, утомляемость, тошнота и рвотные позывы, икота, постоянное желание спать, учащенное сердцебиение. У подростков неприятная симптоматика наблюдается, когда нервная система не успевает развиваться вместе с ростом гормональной нагрузки. У взрослых при отсутствии выраженных проблем подобные проявления не должны фиксироваться.

Вторая волна признаков вегетососудистой дистонии возможна после наступления 60-ти лет. Чаще всего люди сталкиваются с сахарным диабетом, повышенным артериальным давлением, болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Пациенты жалуются на обострение вегетативных признаков, а они могут свидетельствовать о наличии других патологий. Нередко из-за нехватки витамина D наблюдается депрессия и чувство повышенной тревожности.

Врач рассказала, что нужно сделать анализы на гормоны, к тому же важно отслеживать изменения в питании.

Источник: radiosputnik.ria.ru