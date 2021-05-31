 

Названы основные симптомы вегетососудистой дистонии

31.05.2021, 9:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-невролог Марина Аникина назвала основные симптомы вегетососудистой дистонии. В РФ этот диагноз очень распространен.
Вегетативная нервная система созревает непропорционально. В различные периоды жизни у человека могут проявляться скачки артериального давления, утомляемость, тошнота и рвотные позывы, икота, постоянное желание спать, учащенное сердцебиение. У подростков неприятная симптоматика наблюдается, когда нервная система не успевает развиваться вместе с ростом гормональной нагрузки. У взрослых при отсутствии выраженных проблем подобные проявления не должны фиксироваться.

Вторая волна признаков вегетососудистой дистонии возможна после наступления 60-ти лет. Чаще всего люди сталкиваются с сахарным диабетом, повышенным артериальным давлением, болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Пациенты жалуются на обострение вегетативных признаков, а они могут свидетельствовать о наличии других патологий. Нередко из-за нехватки витамина D наблюдается депрессия и чувство повышенной тревожности.

Врач рассказала, что нужно сделать анализы на гормоны, к тому же важно отслеживать изменения в питании.

Источник: radiosputnik.ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.04 / Мнение: Сходил на разминирование

02.10 / Ирина Шейк, Белла Хадид, Деми Мур и другие участницы шоу бельевого бренда Рианны

30.01 / Названы последствия для организма при резком изменении погоды

25.11 / Илья Авербух попросил не путать «Ледниковый период» с «Давай поженимся!»

18.02 / Ремонт у соседей – Личное мнение

11.08 / Гоша Куценко заявил, что поддерживает курортные романы

03.12 / Светлана Тихановская поздравит белорусов с Новым годом по польскому телевидению

27.07 / Мнение: Тест №19. Психоалхимия. Разморозка. Второй поток

26.09 / Типичная курица – Личное мнение

15.10 / Кто убил девочку? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика