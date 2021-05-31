“В семье произошла большая беда”. Филимонов сообщил о смерти внука

“Друзья, у меня в семье произошла большая беда. Сегодня в 19.10 умер мой внук Эван Григор. Играл в баскетбол на площадке с друзьями. Упал и умер. “Скорая” пыталась его реанимировать в течение 45 минут, но не получилось. Ему бы в августе исполнилось 16 лет. Вот такое горе”, – написал шоумен.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1925020560983623&id=100004270924169

Контекст:

Олег Филимонов родился 26 февраля 1952 года в Николаеве. Он был участником команды КВН “Одесские джентльмены”, вел программы “Джентльмен-шоу”, “Филимонов и компания”, “Камера смеха”. В 2020 году получил звание народного артиста Украины.

Эван Григор – сын дочери Филимонова Карины (1976). У Филимонова есть еще внучка Мия (2018).

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