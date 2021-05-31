 

За выходные в трех украинских центрах массовой вакцинации сделали почти 5 тыс. прививок от COVID-19

31.05.2021, 9:50, Новости дня
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Больше всего вакцинаций провели в столице: за два дня – 3467 прививок, сообщил в Facebook замглавы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник. 

В субботу в центре вакцинации, открытом на базе Международного выставочного центра, вакцинировали 1395 жителей Киева, в воскресенье – 2072. 

https://www.facebook.com/povoroznyk.m/posts/3993670230698820

К центру вакцинации в столице выстраивались длинные очереди. “Украинская правда” писала 30 мая, что они двигаются достаточно быстро: с конца до середины очереди – примерно 25 минут. 

Во Львове центр вакцинации открыли на арене “Львов”. Там за два дня привили более 1 тыс. человек (384 в субботу и 657 в воскресенье), проинформировал департамент здравоохранения Львовской облгосадминистрации в Facebook. 

https://www.facebook.com/healthloda/posts/317636916619993

В Одессе центр вакцинации работает на стадионе Национального университета “Одесская юридическая академия”, он открылся позже первых двух – 30 мая. За первый день работы в одесском центре сделали 377 прививок, сообщил в Facebook областной центр общественного здоровья. 

https://www.facebook.com/odzdrav/posts/1151330268625846

Центры массовой вакцинации в Киеве, Львове и Одессе – пилотный проект Минздрава. Они работают по выходным, принимают украинцев, записавшихся на вакцинацию в приложении “Дія”. 

Контекст:

За выходные в Украине сделали более 15 тыс. прививок: 29 мая – 8592, 30 мая – 6168.  Всего с начала кампании первую дозу получили 1 021 804, полностью вакцинированы (получили две дозы) – 125 777 украинцев.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 3,5 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech. Последняя партия вакцины, которая поступила в Украину – 500 тыс. доз китайского препарата CoronaVac.

В Минздраве заявляли, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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