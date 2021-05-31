Замглавы Гостаможенной службы Украины Черкасский: Самое главное в борьбе в контрабандой – система неизбежности наказания

Он добавил, что ведомству нужна действенная реформа, а для этого – политическая воля, поддержка Верховной Рады и общества.

“Вынужден констатировать: очень многое из того, что называлось “реформой” было лишь имитацией бурной деятельности с целью личного пиара. Стратегически же мы получили ведомство в более плачевном состоянии, нежели оно было в январе 2019 года. В первую очередь из-за того, что таможня за два предыдущие года потеряла множество опытных сотрудников, по сути, не получив взамен ничего. Сейчас вопрос кадров, как я уже говорил, стоит первым на повестке дня. И я уверен, что уже в 2022 году благодаря обновлению личного состава мы получим принципиально другие результаты по борьбе с контрабандой, поступлениям в бюджет и, конечно же, по уровню таможенных сервисов”, – отметил замглавы ГТСУ.

По его словам, в 2021 году сотрудники таможни пресекли контрабандный ввоз в Украину около 2,3 тонн наркотических веществ и прекурсоров, без учета таблеток и ампул с различными наркосодержащими жидкостями.

“В апреле в грузе с картофелем, который направлялся из Ирана в Украину, нашли 213 кг героина. Причем наркотик был спрятан в пластиковой упаковке, которая имитировала форму и размер картофеля. Ранее более полутоны этого наркотика было обнаружено среди дынь, около 300 кг – в топливном баке грузового автомобиля, их перевозили по маршруту из Ирана в Австрию через Украину. А в январе в зоне действия Галицкой таможни пресекли попытку контрабанды более тонны героина, который прятали в грузе с рисом! По ценам черного рынка стоимость партии – около 2,3 млрд грн!” – рассказал Черкасский.

Он добавил, что в 2020–2021 годах пресекли более 20 попыток незаконного вывоза из Украины янтаря общим весом 800 кг и 250 попыток черного экспорта леса-кругляка, а из-за усиления контроля за правильностью определения таможенной стоимости товаров за первые четыре месяца работы госбюджет дополнительно получил около 420 млн грн.

Черкасский утверждает, что помимо решения проблемы расширения численности личного состава ГТСУ, для достижения успеха в искоренении контрабанды и черных схем Верховная Рада должна существенно расширить полномочия ведомства, в частности – наделить ГТСУ правом оперативно-розыскной деятельности.

“Исходя из анализа международного опыта, право на оперативно-розыскную деятельность Государственной таможенной службе Украины, я считаю, необходимо. Такое право есть у таможенных администраций ведущей страны ЕС – Германии, соседней с нами Польши, у наших партнеров – США и множества других стран… Таможенный кодекс, а именно он устанавливает “правила игры” в таможенной сфере, давно требует пересмотра… Кроме того, есть целый ряд изменений в законодательное поле, таже унификация таможенных сборов, которые позволили бы нам работать эффективнее”, – отметил заместитель главы Государственной таможенной службы.

Он убежден, что важно не только менять законодательство, но и добиваться его обязательного исполнения.

“Но самое важное в этом вопросе – это неотвратимость наказания. Качество документирования правонарушения и собрана доказательная база – это важная составляющая процесса привлечения виновного лица к ответственности. Однако мы видим и ситуации, когда при наличии всех доказательств дела необоснованно закрываются, а предметы правонарушения, в некоторых случаях стоимостью сотни тысяч гривен, возвращаются судами правонарушителям. Такие решения дают сигнал другим потенциальным нарушителям, что можно остаться безнаказанным. Поэтому вопрос не только в изменении законодательства, но и в обеспечении его безусловной имплементации”, – подчеркнул Черкасский.

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