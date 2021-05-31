 

Вениславский: Поездка нардепа Шевченко к Лукашенко – приговор самому Лукашенко

31.05.2021, 9:50, Новости дня
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“Для меня его поездка в Лукашенко – прежде всего, приговор самому же Лукашенко, потому что он встретился с каким-то депутатом, которого никто не знает. Он уже в такой ситуации, что приходится хвататься за какую-то иллюзорную возможность продемонстрировать, что его еще кто-то уважает. По-человечески Лукашенко жаль”, – сказал Вениславский.

Он считает, что, поскольку Шевченко был избран как представитель пропрезидентской партии “Слуга народа”, а за внешние отношения отвечает глава государства, – перед поездкой в Беларусь ему следовало как минимум “согласовать свою позицию и запланированную встречу”.

“До депутатства я его не знал. Познакомился уже в парламенте. С начала нашего общения обратил внимание: он считает себя гением политики, которого не ценят и не признают. Нынешние события вокруг него – следствие того, что он хочет показать эту свою гениальность и видение стратегических вещей, которые, кроме него, никто не видит. А это, знаете, вопрос к другой сфере научных знаний”, – объяснил Вениславский.

Контекст:

Верховная Рада 15 сентября 2020 года приняла постановление относительно событий в Беларуси, в котором заявила, что президентские выборы там не были ни свободными, ни честными, и осудила применение силовиками Беларуси чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим. Несмотря на официальную позицию Киева, в августе нардеп Шевченко опубликовал в Facebook поздравление Лукашенко с победой и высказал мнение, что против результатов выборов выступают молодые люди, которым “хочется адреналина, но не хочется платить налоги”, и призвал белорусов “простить грехи Лукашенко”. 

20 апреля 2021 года в Минске состоялась встреча Шевченко с Лукашенко, которого Украина не признает президентом Беларуси. При этом украинский нардеп заявил, что “давно мечтал” познакомиться с Лукашенко, а “36% украинцев хотели бы видеть Лукашенко своим президентом”.

Во фракции “Слуги народа” подчеркнули, что нардеп не был делегирован на эту встречу партией или официальными ведомствами Украины и по возвращении в Украину Шевченко придется объяснить свои действия.

На заседании фракции 22 апреля было принято решение провести голосование через сбор подписей по дальнейшему участию депутата в составе фракции “Слуги народа” в парламенте. По информации СМИ, Шевченко на заседании просил, чтобы его исключили из фракции, и заявил, что его политические взгляды не совпадают со взглядами политсилы. 

23 мая после задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича в Беларуси (для этого в Минске посадили пассажирский самолет, летевший из Афин в Вильнюс) Шевченко высказался в поддержку властей Беларуси.

24 мая стало известно, что Шевченко исключили из фракции “Слуги народа” в Верховной Раде.

Вениславский объяснил, что лишить депутатского мандата Шевченко нельзя в связи с тем, что избирался в парламент он в мажоритарном округе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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