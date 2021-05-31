“Дома возникли споры”. Джамала рассказала о реакции мужа на ее возможное участие в “Танцах со звездами”

“Они не были бы против, потому что знают, что я артистка. Но и не восприняли бы с легкостью”, – отметила она.

По словам Джамалы, после того как речь зашла о ее возможном участии в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, ее муж финансист Бекир Сулейманов отреагировал отрицательно.

“Дома возникли целые споры. “А там же костюмы, а там же всех поднимают”, – привела она аргументы супруга.

Певица, невзирая на это, не отрицает возможности поучаствовать в шоу.

“Если я действительно пойду, нужно будет под меня писать какой-то контракт”, – сказала она.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Джамала замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая( 2020).

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