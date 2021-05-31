 

NEWSru.com объявил о закрытии

31.05.2021, 9:38, Новости дня
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Российский интернет-портал NEWSru.com сообщил, что закрывается по экономическим причинам, весь накопленный за 21 год работы архив останется открытым.

«Мы перестаем работать по экономическим причинам, но вызваны они именно политической ситуацией в нашей стране. После 2014 года стало понятно, что коренным образом меняется не только география и внешняя политика, но и внутренняя экономика», – говорится в заявлении на сайте издания.

Редакция отмечает, что после 2014 года с изданием перестали сотрудничать большинство рекламодателей, и «ситуация, сложившаяся в экономике и в правовом поле, делает качественную работу NEWSru.com более невозможной». Весь накопленный за 21 год работы архив Newsru.com оставляет открытым.

«Мы с грустью прощаемся с нашей совершенно уникальной и верной аудиторией», – указано в сообщении.

Российское интернет-издание NEWSru.com начало свое работу 1 августа 2000 года, первоначально являясь сайтом телекомпании НТВ и располагаясь по адресу ntv.ru.

В 2001 году телеканал вошёл в состав ОАО «Газпром-Медиа», но сайт не являлся его подразделением, поэтому остался у прежнего собственника НТВ Владимира Гусинского, который в 2000 году уехал из России. Сервер NEWSru.com располагался на территории США, передает РИА «Новости».



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