 

В Германии нашли «доказательства» военного альянса РФ и Китая

31.05.2021, 9:38, Новости дня
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Россия и Китай создали военный альянс, чтобы вытеснить США из зон собственных геополитических интересов, пишет в издании Die Welt немецкий политолог Йоахим Краузе.

По мнению эксперта, несколько фактов говорят о том, что альянс двух стран «уже стал реальностью». Так, об этом свидетельствуют регулярные поставки в Китай новейших типов оружия, а также совместные учения, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что РФ поставила в Поднебесную такие образцы техники, как ЗРК С-400 и истребитель Су-35. Кроме того, Москва принимает участие в создании китайской системы ПРО.

Политолог считает, что Пекин усилил давление на Тайвань сразу после того, как Москва увеличила количество войск у границ Украины в апреле 2021 года. Это, как отметил Краузе, было сигналом о готовности оказать при необходимости военную поддержку России.

Он почеркнул, что мотив создания военного альянса между Россией и Китаем заключается в общих целях двух стран. «Пекин, как и Москва, рассматривает свое региональное окружение в качестве зоны особого влияния. Таким образом, их главным противником являются США, развивающие сеть своих военных альянсов», – пишет автор статьи.

Согласно данным Global Firepower Index, РФ и Китай находятся на втором и третьем месте после США по наличию самых мощных вооружений в мире. Таким образом, объединенные военные силы Москвы и Пекина превосходят американские по количеству, что также касается и ядерного оружия, заключил Краузе.

Напомним, в апреле министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва и Пекин не нуждаются в военном союзе, похожем на Североатлантический альянс, отношения между Россией и Китаем совсем другие.



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