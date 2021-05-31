 

ФСБ пресекла деятельность почти 100 подпольных оружейников

31.05.2021, 9:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла деятельность почти 100 подпольных оружейников в разных регионах страны и изъяла 385 единиц оружия, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД РФ и Росгвардией пресечена преступная деятельность 96 жителей 25 субъектов страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», – передает ТАСС сообщение ЦОС. 

Отмечается, что силовики изъяли 385 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства. Кроме того, пресечена деятельность 29 подпольных мастерских по усовершенствованию оружия и изготовлению боеприпасов.

Масштабная спецоперация проводилась в мае в Москве, республиках Алтай, Дагестан, Мордовия, Удмуртской Республике, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской и Еврейской автономной областях.

Среди изъятого 3 пулемета, 45 автоматов (АК-103, АКМ, АК-47, АК-74, АКС-74У, АКМС), 9 пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, а также 7 самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат (Ф-1, РГД-5, РГ-33, РГО), более 93 тыс. патронов различного калибра, свыше 30 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), основные части и комплектующие оружия, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы.

В апреле ФСБ выявила 55 подпольных оружейников в 21 регионе страны, у них изъято более 220 единиц оружия, ликвидированы 27 подпольных оружейных мастерских.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.08 / «Умершая» пациентка очнулась в морге в Курской области

24.07 / МГ ОБСЕ призвала Баку и Ереван к переговорам по урегулированию конфликта

09.03 / Двух пострадавших в ДТП в Польше украинцев отказывались лечить – генконсул

27.10 / В Москве зарплата учителей с 2010 года выросла в три раза

26.07 / Министр обороны Британии заявил о «российской угрозе» в космосе

20.02 / Эксперт объяснил отказ суда в апелляции по делу Навального

24.07 / В Екатеринбургской епархии потребовали возвращения настоятельницы в Среднеуральский монастырь

23.02 / Первый штат Юга США приготовился отменить смертную казнь

16.03 / Медведчук обжаловал в Верховном Суде введенные против него санкции

02.01 / Медведчук заявил, что “Биолек” подал заявку на регистрацию в Украине российской вакцины “Спутник V”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика