 

Эксперт Жарихин об отказе Минска от авиасообщения с Крымом: Лукашенко можно сравнить со “своевольной женой”

31.05.2021, 9:28, Разное
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Александр Лукашенко известен своим многовекторным направлением в мировой политике. Даже после того, как коллективный Запад начал решительно осуждать действия Батьки внутри Белоруссии, президент не отказался от определенных компромиссов с заокеанскими коллегами.

На этом фоне прозвучали слова главы “Белавиа” о том, что компания не намерена совершать рейсы в Крым до тех пор, пока Белоруссия не признает полуостров частью России. Очевидно, что такое заявление не может рассматриваться отдельно от общей позиции Минска по данному вопросу.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин убежден, что политическая повестка в сложившихся обстоятельствах является отражением реальной жизни. Эксперт провел любопытную аналогию.

По словам Жарихина, действия Александра Григорьевича по отношению к российским коллегам можно сравнить с поведением “своевольной жены”, которая показывает нрав, при этом она все равно зависит от супруга. Специалист отметил, что за признание Крыма Батька попросил компенсировать ущерб, который понесет Минск после подобных заявлений.

Жарихин добавил, что с Лукашенко нужно говорить жестче. По мнению эксперта, Россия лишь выиграет в той ситуации, если Белоруссия наладит отношения со странами Евросоюза, но после признания Крыма это станет невозможно.



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