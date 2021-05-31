 

10 женских образов из научно-фантастических фильмов, которые считаются самыми привлекательными

31.05.2021, 9:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Научная фантастика – такой жанр кино, который априори обещает нам будущее с реактивными ранцами за спиной, световыми мечами и, конечно, главными женскими персонажами в кожаных костюмах. Помимо Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы, признанной самым эффективным образом из “Мстителей”, давайте посмотрим, у кого еще лучший привлекательный образ.

Дайана Ригг (Эмма Пилл в “Мстителях”, 1965)

Ветеран британского кино, Дайана была одной из первых актрис, кто примерил на себя костюм супергероя в телевизионном сериале. Запоминающимся оказался черный латексный комбинезон, в значительной степени изменивший стиль для шпионской фантастики 60-х.

Рэкел Уэлч (Кора в “Фантастическом путешествии”, 1966)

В свое время журнал Playboy назвал американскую актрису самой желанной женщиной. И отчасти этому способствовало ее появление в указанной картине. Вместо облегающей кожанки здесь мы видим белый брючный костюм. Почему? Потому что актриса играет медика-ученого.

Мишель Пфайффер (Женщина-кошка в фильме “Бэтмен возвращается”, 1992)

Этот женский образ Женщины-кошки, вышедшей со страниц комиксов, оставался самым запоминающимся до момента, когда в 2004 году мы увидели последовательницу Пфайффер Холли Берри. И сразу начали сравнивать, у какой героини костюм лучше. Определенно, Берри берет вверх в сексуальности из-за своего эффектного декольте, но, признайтесь, так ли уж вам нравился образ Пфайффер? Преимущественно из-за искусственной вышивки, которую можно было бы обыграть иначе. Тем не менее именно такой зрители запомнили Женщину-кошку образца 90-х.

Джери Райан (Семь-из-девяти в сериале “Звездный путь: Вояджер”, 1995)

Главный женский образ включал сразу несколько костюмов, которые менялись в разных эпизодах: облегающий серебристый, фиолетовый, коричнево-синий, униформа флота. И даже на этом переодевания не закончились: в других сериях героиня облачается в розовую рубашку и поистине футуристическое изящное платье. При этом любой наряд подчеркивал привлекательные формы героини.

Кейт Бекинсейл (Селина в “Другом мире”, 2003)

Научно-фантастический фильм превратился в заметную франшизу нового века. Для своей роли женщины-вампира с оружием в руках Кейт объединила виниловый комбинезон и корсет, который явно доставлял актрисе неудобства на съемках. Но это был оригинальный и специально разработанный для Кейт наряд, который, как его назвали зрители, также сравним с “образом медсестры”.

Шарлиз Терон (“Эон Флакс”, 2005)

Шарлиз, которая в своем актерском багаже имеет опыт различного рода перевоплощений с необходимым набором веса, прекрасно вписалась в созданный художниками костюм благодаря своей практически идеальной фигуре. И это спустя два года после знаменитого “Монстра”! На протяжении всего фильма Эон Флакс переходит от белого к черному, отдавая предпочтение, разумеется, черному. На смену кожаному костюму с длинной молнией и “сеткой” на голое тело приходит вязаный костюм с большим декольте.

Натали Моралес (Венди Уотсон в “Посреднике”, 2008)

На протяжении сериала, состоящего из одного сезона, Моралес носила костюм с пиджаком и галстуком, который не представлял ничего нового, кроме дани уважения Эмме Пилл. Он построен на клише из шпионских фильмов и образов. Одна из попыток авторов задержать зрительское внимание – декольте героини, похожее на образ Холли Берри в “Женщине-кошке” 2004 года.

Скарлетт Йоханссон (Черная вдова в “Железном человеке-2”, 2010)

Подобно Шарли Терон, у Скарлетт не “болела голова” относительно того, как она выглядела в кадре. Благодаря своей фигуре, идеально вписавшейся в кожаный костюм, сошедший со страниц комиксов, она была фантастична. Возможно, именно настолько, насколько ярким запомнился образ Йоханссон из всех женских образов комиксной вселенной.

Катерина Шелл (Майя в “Космосе: 1999”, 1975)

Уроженка Венгрии, Шелл появилась в роли андроида-слуги в 24-серийном сериале, по мотивам которого позже был снят полнометражный фильм. В каждом из проектов вы найдете непохожих друг на друга персонажей, за что спасибо костюмерам – здесь и яркие желто-красные футболки, и розовые женские платья. Что до Шелл, костюм ее героини выдержан в привычном черном цвете – с массивными сапогами и “дышащим” вырезом на локтях.

Оливия Уайлд (Кворра в “Троне: Наследие”, 2010, главное фото)

Наряд Уайлд примечателен тем, что с одного только первого взгляда может показаться, что он светится в темноте там, где для этого прорисованы специальные полосы. Ее героиня одета в слитный комбинезон с эффектными сапожками, а образ дополняет короткая стрижка-каре.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.11 / Мнение: Блицкриг 1940. Бросок к Ла-Маншу

15.01 / МВД Белоруссии ответило на сообщения о создании лагеря для оппозиционеров

02.04 / Кругом Скабеева

28.05 / Уже на следующей неделе могут представить смартфон Huawei P50

18.02 / В международном клиническом исследовании препарата «Полиоксидоний» завершен набор пациентов с COVID-19

30.01 / Эксперт спрогнозировал рост цен на продукты в России в феврале

05.05 / Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула выходит замуж

24.09 / Мнение: Письмо: “Он оказался настоящей сволочью”

22.11 / Онколог Мяснянкин назвал вызывающие рак продукты

07.04 / Отечественный аналог Adobe Flash Player получит имя «Зарево»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика