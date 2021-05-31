10 женских образов из научно-фантастических фильмов, которые считаются самыми привлекательными

Научная фантастика – такой жанр кино, который априори обещает нам будущее с реактивными ранцами за спиной, световыми мечами и, конечно, главными женскими персонажами в кожаных костюмах. Помимо Скарлетт Йоханссон в роли Черной вдовы, признанной самым эффективным образом из “Мстителей”, давайте посмотрим, у кого еще лучший привлекательный образ.

Дайана Ригг (Эмма Пилл в “Мстителях”, 1965)

Ветеран британского кино, Дайана была одной из первых актрис, кто примерил на себя костюм супергероя в телевизионном сериале. Запоминающимся оказался черный латексный комбинезон, в значительной степени изменивший стиль для шпионской фантастики 60-х.

Рэкел Уэлч (Кора в “Фантастическом путешествии”, 1966)

В свое время журнал Playboy назвал американскую актрису самой желанной женщиной. И отчасти этому способствовало ее появление в указанной картине. Вместо облегающей кожанки здесь мы видим белый брючный костюм. Почему? Потому что актриса играет медика-ученого.

Мишель Пфайффер (Женщина-кошка в фильме “Бэтмен возвращается”, 1992)

Этот женский образ Женщины-кошки, вышедшей со страниц комиксов, оставался самым запоминающимся до момента, когда в 2004 году мы увидели последовательницу Пфайффер Холли Берри. И сразу начали сравнивать, у какой героини костюм лучше. Определенно, Берри берет вверх в сексуальности из-за своего эффектного декольте, но, признайтесь, так ли уж вам нравился образ Пфайффер? Преимущественно из-за искусственной вышивки, которую можно было бы обыграть иначе. Тем не менее именно такой зрители запомнили Женщину-кошку образца 90-х.

Джери Райан (Семь-из-девяти в сериале “Звездный путь: Вояджер”, 1995)

Главный женский образ включал сразу несколько костюмов, которые менялись в разных эпизодах: облегающий серебристый, фиолетовый, коричнево-синий, униформа флота. И даже на этом переодевания не закончились: в других сериях героиня облачается в розовую рубашку и поистине футуристическое изящное платье. При этом любой наряд подчеркивал привлекательные формы героини.

Кейт Бекинсейл (Селина в “Другом мире”, 2003)

Научно-фантастический фильм превратился в заметную франшизу нового века. Для своей роли женщины-вампира с оружием в руках Кейт объединила виниловый комбинезон и корсет, который явно доставлял актрисе неудобства на съемках. Но это был оригинальный и специально разработанный для Кейт наряд, который, как его назвали зрители, также сравним с “образом медсестры”.

Шарлиз Терон (“Эон Флакс”, 2005)

Шарлиз, которая в своем актерском багаже имеет опыт различного рода перевоплощений с необходимым набором веса, прекрасно вписалась в созданный художниками костюм благодаря своей практически идеальной фигуре. И это спустя два года после знаменитого “Монстра”! На протяжении всего фильма Эон Флакс переходит от белого к черному, отдавая предпочтение, разумеется, черному. На смену кожаному костюму с длинной молнией и “сеткой” на голое тело приходит вязаный костюм с большим декольте.

Натали Моралес (Венди Уотсон в “Посреднике”, 2008)

На протяжении сериала, состоящего из одного сезона, Моралес носила костюм с пиджаком и галстуком, который не представлял ничего нового, кроме дани уважения Эмме Пилл. Он построен на клише из шпионских фильмов и образов. Одна из попыток авторов задержать зрительское внимание – декольте героини, похожее на образ Холли Берри в “Женщине-кошке” 2004 года.

Скарлетт Йоханссон (Черная вдова в “Железном человеке-2”, 2010)

Подобно Шарли Терон, у Скарлетт не “болела голова” относительно того, как она выглядела в кадре. Благодаря своей фигуре, идеально вписавшейся в кожаный костюм, сошедший со страниц комиксов, она была фантастична. Возможно, именно настолько, насколько ярким запомнился образ Йоханссон из всех женских образов комиксной вселенной.

Катерина Шелл (Майя в “Космосе: 1999”, 1975)

Уроженка Венгрии, Шелл появилась в роли андроида-слуги в 24-серийном сериале, по мотивам которого позже был снят полнометражный фильм. В каждом из проектов вы найдете непохожих друг на друга персонажей, за что спасибо костюмерам – здесь и яркие желто-красные футболки, и розовые женские платья. Что до Шелл, костюм ее героини выдержан в привычном черном цвете – с массивными сапогами и “дышащим” вырезом на локтях.

Оливия Уайлд (Кворра в “Троне: Наследие”, 2010, главное фото)

Наряд Уайлд примечателен тем, что с одного только первого взгляда может показаться, что он светится в темноте там, где для этого прорисованы специальные полосы. Ее героиня одета в слитный комбинезон с эффектными сапожками, а образ дополняет короткая стрижка-каре.