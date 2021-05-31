Коллаген для кожи? Почему крем с ним – пустая трата денег и какие у него побочные эффекты

В наши дни часто рекламируются кремы и пищевые добавки с коллагеном. Производители заявляют, что это средства помогают сохранить молодость и красоту кожи, а также предотвращают появление морщин. Но насколько эффективны такие продукты? Не являются ли они пустой тратой денег? На эти вопросы мы ответим в статье.

Коллаген: что это такое

Коллаген – это белок, который содержится в структурных и соединительных тканях нашего организма. Его можно обнаружить в коже, костях, связках, сухожилиях и мышцах. Коллаген придает тканям форму и делает их прочными.

Чем полезен коллаген

Этот белок вырабатывается в организме естественным путем. Можно выделить следующие полезные качества коллагена:

Поддержание внешнего вида кожи. Коллаген делает эпидермис гладким и эластичным.Укрепление суставов, костей и связок. Если в организме вырабатывается достаточно коллагена, то костно-мышечный аппарат остается прочным. Этот белок предотвращает травмы и переломы.

С возрастом образование коллагена уменьшается. Это приводит к дряблости и провисанию кожи, а также появлению морщинок. Чтобы сохранить молодость и красоту, многие женщины приобретает кремы и БАДы с коллагеновыми добавки. Далее мы поговорим об эффективности таких средств.

Работают ли коллагеновые кремы и БАДы

Для производства коллагеновых добавок используются кости и кожа млекопитающих и рыб. Эти средства выпускают в форме кремов и лосьонов, а также в виде порошков, напитков и капсул для внутреннего употребления.

Производители коллагеновых кремов и лосьонов утверждают, что эти средства омолаживают кожу и восстанавливают ее упругость. Но молекулы коллагена слишком велики и не могут проникать через кожный барьер. Полезный белок практически не впитывается в эпидермис. Поэтому использование таких кремов и лосьонов неэффективно.

Что касается БАДов для внутреннего употребления, то они содержат коллагеновые пептиды, которые легко проникают в организм. Они могут принести пользу суставам и костям. Некоторые исследования ученых показывают, что добавки с коллагеном могут замедлить старение кожи и сделать ее гладкой.

Однако специалистам неизвестно, какое количество коллагена проникает в кожу при пероральном употреблении. Поэтому действенность таких средств для сохранения красоты лица и тела остается под вопросом. Для оценки их эффективности необходимы дополнительные исследования.

Побочные эффекты

Наружные и внутренние средства на основе коллагена могут вызывать аллергические реакции. Это приводит к появлению пятен на коже и сильному зуду, а в тяжелых случаях – к затруднению дыхания.

У людей с чувствительных желудком коллагеновые добавки могут вызвать диарею и неприятные ощущения в животе. Кроме этого, существует небольшая вероятность передачи инфекций от животных, чьи ткани использованы для производства биодобавок.

Заключение

Кремы с коллагеном не обеспечивают поступление этого белка в кожу, а эффективность БАДов до конца не изучена. Чтобы простимулировать выработку этого белка, необходимо обратить внимание на свой рацион. Большое количество коллагена содержится в костном мясном и рыбном бульоне. Если же вы придерживаетесь вегетарианства, то употребляйте побольше овощей, зелени и грибов. Эти продукты замедляют старение кожи.

Для сохранения красоты и молодости специалисты также рекомендуют использовать маски и кремы с желатином. Это вещество проникает непосредственно в кожу и стимулирует выработку естественного коллагена.