BMW X7 Dark Shadow Edition скоро появится в Индии

— Будет доступно в ограниченном количестве

— Ожидается, что он будет запущен в ближайшие недели.

BMW India представила в своей социальной сети специальную версию внедорожника X7 для индийского рынка. Чтобы называться X7 Dark Shadow Edition, флагманский внедорожник получит новый цвет кузова, дополненный глянцевыми черными вставками и несколькими дополнениями внутри. Первоначально представленный почти год назад для международных рынков, эта черная красавица наконец добралась до индийских берегов.

Изюминкой экстерьера этой ограниченной серии является цветовая гамма цвета Frozen Arctic Grey металлик. Эта эксклюзивная краска еще больше усиливает привлекательность X7 благодаря черной хромированной отделке оконной рамы, стоек B и C, а также основания ORVM. Контрастная терапия продолжается на передней решетке радиатора, воздухозаборниках и выхлопных патрубках сзади. Dark Shadow будет оснащаться массивным комплектом 22-дюймовых легкосплавных дисков M с V-образными спицами и матового цвета как уголь.

Он по-прежнему будет предлагаться с шестью или семью сиденьями. Интерьер будет задрапирован комбинацией кожаной обивки Night Blue / Black. Верхняя часть комбинации приборов вместе с дверными накладками покрыта кожей Night Blue Nappa, а нижняя часть и задняя часть спинки переднего сиденья обтянуты черной кожей мериноса.

На момент анонса в июле 2020 года производство X7 Dark Shadow Edition было ограничено всего 500 экземплярами. С тех пор прошел почти год, и мы не уверены, сколько из них будет доставлено по индийским дорогам. Модель для Индии предлагается как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. 3,0-литровая масляная горелка выдает 261 л.с. и 620 Нм крутящего момента, а 3,0-литровый бензиновый двигатель настроен на 335 л.с. и 450 Нм максимального крутящего момента. Оба мотора работают в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач с подрулевыми лепестками. Тем не менее, на вершине находится мощный 3,0-литровый дизельный M50d, выдающий 394 л.с. и 760 Нм крутящего момента. Текущий ценовой диапазон BMW X7 в Индии составляет от 95,90 лакха до 1,65 крор (бывший выставочный зал).