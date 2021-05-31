 

Skoda Enyaq iV Coupe обнажили перед дебютом

31.05.2021, 9:02, Разное
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— The Шкода Enyaq iV Coupe получил изменения во внешнем дизайне

— Ожидается, что модель будет предлагаться с теми же силовыми агрегатами, что и ее брат-внедорожник.

Skoda представила полностью электрический внедорожник Enyaq iV еще в сентябре прошлого года. Компания работала над вариантом GT этой модели, который теперь открыто запечатлен на новом шпионском изображении.

Первый взгляд на Skoda Enyaq iV Coupe мгновенно напоминает нам концепт Vision iV, который был продемонстрирован брендом в 2019 году. По сравнению со стандартным внедорожником, Enyaq iV Coupe отличается покатой линией крыши, измененными задними фонарями и новым набором фар. литые диски.

Мы ожидаем, что большинство функций и характеристик Skoda Enyaq iV будут переданы его брату-купе. Это также может привести к тому, что модель будет предлагаться с тем же набором силовых агрегатов, включая аккумуляторную батарею на 55 кВтч, аккумуляторную батарею на 62 кВтч и аккумуляторную батарею на 82 кВтч. С появлением незакамуфлированного тестового мула мы можем ожидать, что Skoda Enyaq iV Coupe 2021 года дебютирует к концу текущего календарного года. Следите за обновлениями.

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