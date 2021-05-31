 

Марка Renault обновит доступный 7-местный кроссвэн Triber

31.05.2021, 9:00, Новости дня
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В Сети продемонстрировали обновленный семиместный кроссовер Renault Triber, который вышел на рынок в 2019 году.

По рендерам можно увидеть, что дизайнеры сохранили оригинальный стиль модели, однако не обошлось без внешних изменений. В частности, автомобиль имеет увеличенную решетку радиатора, хромированную подводку и светодиодную оптику. Также здесь установили видоизмененные противотуманки и массивные бамперы.

Эксперты прогнозируют, что на рынок новый кроссовер Renault Triber выйдет с прежними агрегатами. Напомним, в базовой комплектации автомобиль получил 1-литровый бензиновый двигатель на 72 л.с. Также в продаже предложат улучшенную версию с силовой установкой на 100 л.с. мощности.



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