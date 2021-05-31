 

Jeep представил гибридный внедорожник Wrangler 4xe

31.05.2021, 9:00, Новости дня
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Американская компания Jeep выпустит обновленный гибридный внедорожник Jeep Wrangler 4xe для европейского рынка.

Автомобиль появится в продаже уже к следующему месяцу. Покупателям будут предложены одновременно три модификации Sahara, Rubicon и 80th Anniversary. Распознать гибридный внедорожник не составит труда по внешнему исполнению кузова. Гибридная установка подразумевает 2-литровый турбированный мотор и электропривод с суммарной мощностью 380 л.с. За счет подключаемого гибрида запас хода достигает 38 километров.

С такими параметрами разгон от 0 до 100 км в час достигается за 6,4 секунды. В салоне установили увеличенный мультимедийный экран, качественную акустику, а также стеклоподъемники с электроприводом.



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