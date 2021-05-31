 

Наташа Королева встретила 48-й день рождения танцами в неоновом боди

31.05.2021, 8:54, Разное
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Популярная российская певица Наташа Королева встретила свой 48-й день рождения зажигательными танцами в неоновом боди. Перед праздником артистка решила сменить привычный образ, чтобы порадовать себя и окружающих. Результат преображения знаменитость показала в социальной сети Instagram.
Наташа Королева предстала перед поклонникам в ярком неоновом купальнике, который подчеркивает ее фигуру. Свой образ артистка дополнила тремя объемными косами в сине-фиолетовых тонах и необычным макияжем.

В описании к публикации Королева отметила, что при сложении цифр 4 и 8 получается 12. С точки зрения нумерологии, это число означает инстинкт, единый союз тела, души и разума, волю, позитив, превосходство. По словам исполнительницы, получился довольно гармоничный микс.

Изображение взято с: Instagram @koroleva__star
Поклонникам понравился новый образ Наташи Королевой. В комментариях к публикации они поздравили ее с днем рождения. Они пожелали супруге Тарзана оставаться такой же смелой и позитивной личностью.



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